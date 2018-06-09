Vasteras SK FK - Carlstad United BK maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Vasteras SK FK, 10 Haziran 2018 Pazar günü Carlstad United BK takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Vasteras SK FK 24 puanla 1. sırada, Carlstad United BK 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasteras SK FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Carlstad United BK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 288 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasteras SK FK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Carlstad United BK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vasteras SK FK son haftadaki Sandvikens IF müsabasında 3-1 yenildi.

Carlstad United BK, IK Brage Borlange karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vasteras SK FK, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

Carlstad United BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Carlstad United BK, 17 gol atarken 5 gol yedi.