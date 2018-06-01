Vasteras SK FK - Tegs düellosu

Vasteras SK FK ve Tegs, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 21 puanlı Vasteras SK FK 1. sırada bulunuyor, Tegs 11 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Vasteras SK FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tegs, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 228 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasteras SK FK kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.25, Tegs sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler.

Vasteras SK FK son haftadaki Sandvikens IF müsabasında 3-1 yenildi.

Tegs ise IFK Lulea karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Vasteras SK FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vasteras SK FK, kendi sahasında 6 gol attı, 1 gol yedi.

Tegs ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tegs, 7 gol atarken 5 gol yedi.