Vatan Caddesi'nde hareketli anlar

Polis ekipleri Fatih'te taksiye binip kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, Vatan Caddesi ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Vatan Caddesi'nde trafiği kontrollü şekilde yavaşlatıp taksilerde inceleme yapıyor. Şüphelilerin Fatih'te yaşanan bir hırsızlık olayıyla ilgili arandığı belirtildi.

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