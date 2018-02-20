Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Vatan Şaşmaz'ın oğluna Asil Vatan Şaşmaz adının verildiği öğrenildi. Şaşmaz ailesi torunlarını görmeye gitmedi.



Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.

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