İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz’ın eski manken Filiz Akel tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, yürütülen soruşturma sonucu takipsizlik kararı verildiği bildirildi, savcının kararı henüz yazmadığı öğrenildi.

Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Akel tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Akel de aynı silahla intihar etmişti.

GÖRÜNTÜLERİ YAYAN OYUNCUYA ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ceset görüntülerinin yayılması ile ilgili sürdürülen soruşturmada da polis tarafından aranan oyuncu Didem Ç., Konya'da yakalanmıştı. İstanbul'a getirilen şüpheli Didem Ç., verdiği ifadesinde, görüntülerinin satmak istemesinin suç olduğunu bilmediğini söyledi. Görüntünün kendisine, görüntüyü çeken polisin kayınbiraderi tarafından gönderildiğini belirten Didem Ç., "Hatta ben görüştüğüm gazetecilerle yüzlerinin kapanmasını istediğimi söyledim" dedi.



Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker´in ceset görüntülerini internette yaydığı iddiasıyla yakalanan oyuncu Didem Ç. çıkarıldığı mahkemece "Adli kontrol" kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

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