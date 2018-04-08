İstanbul Devlet Tiyatrosu, 13. Afife Tiyatro Ödülleri töreninde en başarılı yerli oyun yazarı dalında Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü alan “Bayrak” adlı oyunla Trakya turnesine çıktı. Oyun, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önerisiyle Tekirdağ’ın Ergene Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği etkinlikte Ergene Ulaş Düğün Salonu’nda sahnelendi. Ancak oyunun “Bayrak” adı yanlış anlaşılınca ilginç bir tepki yaşandı. İsmi nedeniyle Trakyalılar ellerinde Türk bayrakları, Atatürk baskılı tişörtlerle salonu doldurdu. Seyirciler, oyun başladığında konunun bekledikleri gibi olmadığını gördü. Çünkü Berkun Oya’nın yazıp Kubilay Karslıoğlu’nun yönettiği oyunun konusu; eşini öldürüp ailesinin yanına sığınan bir adamın hayatını anlatıyordu.
Gazete Habertürk'ten Göksel Gürsoy'un haberine göre oyunun başlamasının ardından ise bazı izleyiciler oyunun hakaret sözler içerdiğini ve sahnede sigara içildiğini söyleyerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından izleyicilerin büyük kısmı salonu terk etti. Salonu terk edenler arasında oyunun ilçede sergilenmesini sağlayan Ergene Belediye Başkan Yardımcısı ve Ergene Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayça Çevikelli Belediye Meclis üyeleri de yer aldı.
‘VATAN, BAYRAK SEVGİSİ BEKLİYORDUK’
Ayça Çevikelli neden tepki gösterdiklerini de şöyle ifade etti: “Biz oyunda vatan sevgisi, bayrak sevgisi sahnelenmesini beklerken, şiddet ve küfürle karşılaştık. Bayrak ismi bizi yanılttı. Bu yaşanandan dolayı tiyatro oyununu terk ettik. Salonda mecburen 300 kişiden yaklaşık 30 kişi kaldı. Açıkçası bu oyunu bizim bünyemiz kaldırmadı. Televizyonda yasaklanan sigara, tiyatro oyununda böyle alenen nasıl kullanılabiliyor anlamış değiliz. Vatandaşlar Çerkezköy’de, Çorlu’da ve Ergene’de tepki gösterdiler. Ben de tepki gösterdiğim için rahatsız olmuşlar ve benim hakkımda da tutanak tutarak Kültür Bakanlığı’na şikâyet edeceklerini belirttiler. Yaşanan bu organizasyon sakıntısından dolayı sanatseverlerden özür diliyoruz.”
AFİŞTE YAŞ SINIRI 13 BİLETTE 8
Afişinde 13 yaş üzeri için uygun olduğu ve sahnede sahne içildiğinin belirtilmesine rağmen, oyun biletleri 8 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olduğu yazılarak satıldı. Afiş ve biletler üzerindeki yaş farkı çocuklarıyla gelen bazı ailelerin tartışma yaşamasına neden oldu. Bazı ailelerin salona çocukları ile girmesi önlenemedi.
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