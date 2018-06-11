HT Egeli'de yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 1. bölge 1. Sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, seçim çalışmalarına Urla’da devam etti. İlk olarak İYİ Parti Urla İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Dervişoğlu, ardından esnaf ve sanayi bölgesindeki çalışanlar ile buluştu. Dervişoğlu, “Sandığın geleceğini bilen vatandaşlarımız asla korkmaz. Vatandaş, ‘Sandık bir önüme gelsin, zamanı fırsatı yakalayayım da hesap sorayım’ diye geri çekilir! Bekler. Makine mühendisi temizlik şirketinde çalışıyor. Böyle bir şey olur mu? Bu nasıl bir Türkiye? Milletimizin sandıkta gereğini yapacağına inanıyorum” dedi.

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