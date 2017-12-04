Vatandaş olmak için 'Yaşam Testi'nden geçmesi gerekecek

Markle'ın başvurması gereken ilk adım, yenilemeye ihtiyaç duymadan 2.5 yıl geçerliliği olan aile vizesine başvurmak...
Bunlar için gerekli olanlar ise; Prince Harry'nin yılda minimum 18 bin 600 Paund gelirinin olması ya da nakit para tasarrufunun 16 bin Paund'un üzerinde olması, prim hizmeti için 1464 Paund veya 1583 Paund tutarında ödeme ile beraber e-posta, mesaj ve telefon görüşmeleri, tatil fotoğrafları, uçuş biletleri, paylaşılan dairelerin kiraları, ipotek belgeleri...
Çift, İngiliz olmayan nişanlı ülkeye girerse altı ay içinde evlenir.
Çiftten, evden çalışan personel tarafından röportaj yapılması için İngiltere Vize ve Göçmenlik servisinin merkezine gitmeleri istenebilir; ancak bu her zaman geçerli değildir.
İngiltere'ye aile vizesiyle girildikten sonra, bireyler ' İngiltere'den ayrılmak için sınırsız izin' olarak da bilinen kalıcı ikamet izni almadan önce beş yıl beklemek zorundalar.
Ayrıca Markle, 50 Paund tutarındaki "İngiltere'de yaşam" hakkında 24 soruluk testi yanıtlaması gerekecek.
İngiltere'de Yaşam testinde Markle'nin karşısına çıkabilecek bazı sorular:
Taş Devri olarak adlandırdığımız dönemde Britanya'ya gelen ilk insan kimdir?
Doğru mu yanlış mı? Bilardo geleneksel bar oyunlarındandır.
Hangi bayrakta beyaz arka plan üzerinde kırmızı bir haç vardır?
Britanya ne zaman temelli olarak Manş Denizi'nden ayrılmıştır?
Swansea nerededir?
İngiltere Kraliçesi kiminle evlidir?
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de yaşamın temel prensiplerinden biridir?
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