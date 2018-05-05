Her şey 26 Nisan’da, vatandaşların akşam 21.00’den sonra Çorum Merkez Ulu Mezarlık’tan ‘bir kızın ağlama sesinin geldiği, bir kabrin başında her gece dua ettiği’ ihbarı ile başladı. Yapılan ihbarın ardından polis harekete geçti. Ne mezarlık görevlileri ne de polis ekipleri yaptıkları aramalarda herhangi bir ipucuna rastladı.

Ancak bir vatandaşın çektiği videoda görünen siyah kıyafetli, çıplak ayaklı bir kızın ‘esrarengiz kız’ olabileceği konuşuldu. Haber yayıldıkça merak da arttı. Mezarlığı ziyaret edenlerin sayısı katlandı da katlandı. Gündüz okuldan kaçan öğrenciler, gece de meraklılar mezarlığı doldurdu. Çitleri aşıp içeriye girmek isteyenlere polis engel olmak zorunda kaldı. Ancak polisin müdahalesine rağmen ilgi de sayı da artmaya devam etti.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen Çorum’un Çepne Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlık’ta 26 Nisan’dan beri efsaneye dönüşen 17-18 yaşlarındaki esrarengiz kızın izini sürdü, mezarlıkta yaşananları gözlemledi...

MEZARLIKTA KOVALAMACA

Mezarlık çevresinde daha önce arama yapan polis, mezarlığa giden yolu emniyet şeridiyle kapattı. Polis, saat 20.00’den sonra ziyaretçi alımının yasak olduğu mezarlıkta adeta ‘hayalet avcısı’ avına çıktı. 14-15 yaşlarındaki çocuklar, mezarlığın demir bariyerlerinden içeri atlayıp ellerindeki telefonların ışıklarıyla önceki gece yine gizemli kızı aradı. Mezarlıkta zaman zaman polis ve mezarlık görevlileriyle çocuklar arasında kovalamaca yaşandı.

AMASYA’DAN GİDEN VAR

Mezarlık ziyaretine tekerlekli sandalyeyle giden de okulu kırıp giden de oldu. Bir vatandaş, Amasya’dan Çorum’a gizemli kızı merak ettiği için geldiğini belirterek polisle tartıştı. Giderek artan kalabalığa karşı polis de yetersiz kaldı. Polisin uyarılarına rağmen kalabalık dağılmadı. Onlarca genç önceki gece de demir parmaklıklardan atlayıp gece mezarlığa girdi ve ‘hayalet’ avına çıktı. Kalabalık bir grup ellerinde fenerlerle mezarların arasına girip arama yaptı. Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan grup gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi. Bazı vatandaşlar da mezar aralarına yatıp garip sesler çıkararak korku salmak için çaba harcadı.

GİZEMLİ KIZA İNANAN DA VAR

MEZARLIĞIN önünü bayram yerine çeviren meraklıların kimisi sırf eğlence için geldiklerini, olup biteni izlediklerini anlatırken, bazıları ise gizemli kızın varlığına inandıklarını söyledi. İşte o meraklı ziyaretçilerden bazılarının yaşananlar hakkındaki fikirleri:

* Esrarengiz kızın peşine düşen gençlerden Samet Ballı: Biz eğlencesine bekliyoruz. Kız gelmiyor, etmiyor. Şehit cenazesine kimse gelmiyor ama bir kız ortadan kayboluyor, bütün Çorum burada.

* Kemik erimesi olan ve tekerlekli sandalye ile mezarlığa gelen Emine Işık (63): Dün de buradaydım. Akşam 19.00 gibi geliyorum, 22.00’ye kadar bekliyorum. Geliyorum, gidiyorum. Burada yatırlar vardı. Acaba bu bir uyarı mı, bilemiyorum. Yalın ayak bir kız çocuğu varmış. Buranın mezarlık memuru da korkudan istifa etmiş. Biz öğlen de geldik. Su döküp Fatiha okuduk.

* Ortaokul öğrencisi Koray Kabadayı (14): Okulda sadece bu olay konuşuluyor. Biz de arkadaşlarla “Gidelim, görelim” dedik. Kızın sorunları olabilir. Gelirse de korkarsam kafasına sopayla vururum.

"YA BİR DELİDİR YA DA YAKINI ÖLMÜŞTÜR"

* Fatih Tufan: Mezarlıktan çocuk ağlama sesleri geliyormuş. Bu kişi ya delidir ya da zamanınında yakınını kaybetmiştir. Şimdi bir sıkıntı çekiyordur. Mezarlık görevlileri niye yakalayamadı? Ben ona inanamadım.

* Hatice Demirel: Biz annemizin mezarını ziyarete geldik. Burada böyle bir şey olduğundan haberimiz yoktu. Belki gizemli bir şey olabilir, belki hastalanmıştır. Kız mezarlığa gelmiştir. Bu kabristanın bir sırrı, millete bir uyarı. Ne olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Çorumluların meraklı gözlerle toplandığı mezarlıkta, esnafın keyfi yerinde sayılır. Çekirdek ve pamuk şeker satıcıları, gece geç saatlere kadar mezarlıkta arama yapan gençlere satış yapıyor. Çekirdek satan Servet Alaçam, “Burası akşam çok kalabalık oluyor. Geceye kadar gençlere çekirdek satıyorum. Mevzu ne bilmiyorum. Ben çekirdek satıyorum, kim gelirse gelsin. Ben çekirdeğimi bugün satamazsam başka zaman satamam” dedi. Öte yandan genç kızın kim olduğu veya hangi mezara geldiğine dair de kesin bir bilgiye ulaşılamıyor. Mezarlık görevlileri, mezarlıkta 2 tane Fatma Çiftçi’ye ait mezar olduğunu, insanların sürekli ziyaret ettiği 1982’de ölen Fatma Çiftçi’nin yakınlarına ulaşılamadığını belirtti. Diğer mezarlık sahibinin ise konuyla alakası olmadığı öğrenildi.

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