Her şey 26 Nisan’da, vatandaşların akşam 21.00’den sonra Çorum Merkez Ulu Mezarlık’tan ‘bir kızın ağlama sesinin geldiği, bir kabrin başında her gece dua ettiği’ ihbarı ile başladı. Yapılan ihbarın ardından polis harekete geçti. Ne mezarlık görevlileri ne de polis ekipleri yaptıkları aramalarda herhangi bir ipucuna rastladı.
Ancak bir vatandaşın çektiği videoda görünen siyah kıyafetli, çıplak ayaklı bir kızın ‘esrarengiz kız’ olabileceği konuşuldu. Haber yayıldıkça merak da arttı. Mezarlığı ziyaret edenlerin sayısı katlandı da katlandı. Gündüz okuldan kaçan öğrenciler, gece de meraklılar mezarlığı doldurdu. Çitleri aşıp içeriye girmek isteyenlere polis engel olmak zorunda kaldı. Ancak polisin müdahalesine rağmen ilgi de sayı da artmaya devam etti.
Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen Çorum’un Çepne Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlık’ta 26 Nisan’dan beri efsaneye dönüşen 17-18 yaşlarındaki esrarengiz kızın izini sürdü, mezarlıkta yaşananları gözlemledi...
MEZARLIKTA KOVALAMACA
Mezarlık çevresinde daha önce arama yapan polis, mezarlığa giden yolu emniyet şeridiyle kapattı. Polis, saat 20.00’den sonra ziyaretçi alımının yasak olduğu mezarlıkta adeta ‘hayalet avcısı’ avına çıktı. 14-15 yaşlarındaki çocuklar, mezarlığın demir bariyerlerinden içeri atlayıp ellerindeki telefonların ışıklarıyla önceki gece yine gizemli kızı aradı. Mezarlıkta zaman zaman polis ve mezarlık görevlileriyle çocuklar arasında kovalamaca yaşandı.
AMASYA’DAN GİDEN VAR
Mezarlık ziyaretine tekerlekli sandalyeyle giden de okulu kırıp giden de oldu. Bir vatandaş, Amasya’dan Çorum’a gizemli kızı merak ettiği için geldiğini belirterek polisle tartıştı. Giderek artan kalabalığa karşı polis de yetersiz kaldı. Polisin uyarılarına rağmen kalabalık dağılmadı. Onlarca genç önceki gece de demir parmaklıklardan atlayıp gece mezarlığa girdi ve ‘hayalet’ avına çıktı. Kalabalık bir grup ellerinde fenerlerle mezarların arasına girip arama yaptı. Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan grup gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi. Bazı vatandaşlar da mezar aralarına yatıp garip sesler çıkararak korku salmak için çaba harcadı.
GİZEMLİ KIZA İNANAN DA VAR
MEZARLIĞIN önünü bayram yerine çeviren meraklıların kimisi sırf eğlence için geldiklerini, olup biteni izlediklerini anlatırken, bazıları ise gizemli kızın varlığına inandıklarını söyledi. İşte o meraklı ziyaretçilerden bazılarının yaşananlar hakkındaki fikirleri:
* Esrarengiz kızın peşine düşen gençlerden Samet Ballı: Biz eğlencesine bekliyoruz. Kız gelmiyor, etmiyor. Şehit cenazesine kimse gelmiyor ama bir kız ortadan kayboluyor, bütün Çorum burada.
* Kemik erimesi olan ve tekerlekli sandalye ile mezarlığa gelen Emine Işık (63): Dün de buradaydım. Akşam 19.00 gibi geliyorum, 22.00’ye kadar bekliyorum. Geliyorum, gidiyorum. Burada yatırlar vardı. Acaba bu bir uyarı mı, bilemiyorum. Yalın ayak bir kız çocuğu varmış. Buranın mezarlık memuru da korkudan istifa etmiş. Biz öğlen de geldik. Su döküp Fatiha okuduk.
* Ortaokul öğrencisi Koray Kabadayı (14): Okulda sadece bu olay konuşuluyor. Biz de arkadaşlarla “Gidelim, görelim” dedik. Kızın sorunları olabilir. Gelirse de korkarsam kafasına sopayla vururum.
"YA BİR DELİDİR YA DA YAKINI ÖLMÜŞTÜR"
* Fatih Tufan: Mezarlıktan çocuk ağlama sesleri geliyormuş. Bu kişi ya delidir ya da zamanınında yakınını kaybetmiştir. Şimdi bir sıkıntı çekiyordur. Mezarlık görevlileri niye yakalayamadı? Ben ona inanamadım.
* Hatice Demirel: Biz annemizin mezarını ziyarete geldik. Burada böyle bir şey olduğundan haberimiz yoktu. Belki gizemli bir şey olabilir, belki hastalanmıştır. Kız mezarlığa gelmiştir. Bu kabristanın bir sırrı, millete bir uyarı. Ne olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz.
ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Çorumluların meraklı gözlerle toplandığı mezarlıkta, esnafın keyfi yerinde sayılır. Çekirdek ve pamuk şeker satıcıları, gece geç saatlere kadar mezarlıkta arama yapan gençlere satış yapıyor. Çekirdek satan Servet Alaçam, “Burası akşam çok kalabalık oluyor. Geceye kadar gençlere çekirdek satıyorum. Mevzu ne bilmiyorum. Ben çekirdek satıyorum, kim gelirse gelsin. Ben çekirdeğimi bugün satamazsam başka zaman satamam” dedi. Öte yandan genç kızın kim olduğu veya hangi mezara geldiğine dair de kesin bir bilgiye ulaşılamıyor. Mezarlık görevlileri, mezarlıkta 2 tane Fatma Çiftçi’ye ait mezar olduğunu, insanların sürekli ziyaret ettiği 1982’de ölen Fatma Çiftçi’nin yakınlarına ulaşılamadığını belirtti. Diğer mezarlık sahibinin ise konuyla alakası olmadığı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.