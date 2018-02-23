TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran Yakup Fındık isimli vatandaş, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in bir milyon liralık haberleşme faturasını kendisinin ödemesini ve dekontunu açıklamasını istedi.

Fındık, başvurusunda, Türkmen'in bir milyon liralık haberleşme faturasının, ödediği vergilerden karşılanmasını istemediğini ifade etti.

AA'nın haberine göre; bu faturayı Türkmen'in kendi imkanlarıyla ödemesini ve dekontunu canlı yayınla tüm ülkeyle paylaşmasını isteyen Fındık, dilekçesinde, şunları kaydetti:

"Benim milletim hamallık yaparak para kazansın, o kendini bilmez bir milyon liralık telefon görüşmesi yapsın. El insaf. Nereyle görüştün, nereyi aradın? Evrene haber göndersen o kadar yazmaz.

Tüm samimiyetimle belirtmek isterim ki bu 79 milyon insanın hakkına girmektir. Haktan, hukuktan bahsedersiniz ama uygulamada sıfırsınız, yazıklar olsun. Konuyla alakalı acilen adli, hukuki, cezai ne kadar işlem varsa başlatılmasını Türk milleti adına TBMM'den arz ederim."

Türkmen, bir milyon lirayı aşan faturanın ortaya çıkmasının ardından, TBMM Başkanlık Divanındaki görevinden ayrılmıştı.

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