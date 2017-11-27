Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Celile Toyon, Fatih Artman, Miray Daner, Şükran Ovalı, Onur Saylak ve Okan Yalabık gibi isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin, 34. bölümüyle izleyicileri bir sonraki bölüm için meraklandırmıştı. Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanında Hilal'in kaçırılması izleyicileri heyecanlandırıyor. Peki, Cevdet, kızı Hilal'i kurtarmayı başarabilecek mi? İşte Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı ve özeti...

VATANIM SENSİN 35. BÖLÜM FRAGMANI

İzmir’in düşman işgalindeki yılları anlatan ve düşman askerlerinin İzmir halkına karşı uyguladığı zulmü konu edinen Vatanım Sensin 34. bölümü ile izleyicilerini ekranlara kilitlemişti. Yayınlanan son bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden "Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırmaya başladılar.

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı Kanal D'nin internet sitesi üzerinden merakla bekleyen izleyicilerle paylaşıldı.

Dağıstanlı, vatan haini bildiği General Cevdet'ten intikam almak için kızı Hilal'i kaçırır. Hilal'in ortadan kaybolması herkes için bir karmaşaya sebep olacaktır. Yunan Kumandanı Filippos, Dağıstanlı'nın hareketine daha sert bir şekilde karşılık vermek ister. Hilal'in esir olduğu her gün beş Türk'ün idam edileceğini söyler. Mehmet ve arkadaşları ise bu gaddarlığa göz yummayacaktır. Mehmet ve arkadaşlarının kaçırdığı beş Rum vatandaşı, Filippos'a misilleme olacaktır.

Azize, Tevfik ile yeniden karşılaşır. Hilal'i kurtarmak için ondan yardım ister.

Cevdet, Dağıstanlı ile görüşmeye karar vermiştir. Fakat bu görüşme çok büyük sürprizleri de beraberinde getirecektir.

VATANIM SENSİN 34. BÖLÜM ÖZETİ

Filippos'un milli mücadeleye indirdiği darbe, Dağıstanlı ile meclisine davet ettiği diğer efeleri birbirine düşürür. Öte yandan Cevdet'in hayatını kurtaran Azize, üst üste felaketler yaşayan Dağıstanlı tarafından ihanetle suçlanıp kendi canıyla sınanacaktır.

Şimdi Cevdet, milli mücadelenin zarar görmemesi için zamanla yarışarak Dağıstanlı ile efeler arasındaki kan davasının ardındaki gerçeğe ulaşmak zorundadır. Ancak bu sırada hiç beklemediği bir tehlike evlendirme kararı verdiği kızlarına doğru yaklaşmaktadır.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin 35. bölüm

Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı

Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı yayınlandı!