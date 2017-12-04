Vatanım Sensin 36. yeni bölüm fragmanı: Cevdet, Dağıstanlı ile yüzleşiyor!

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı izleyicilere sunuldu. Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Okan Yalabık ve Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin dizisinin merakla beklenen 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin 36. bölüm fragmanındaki gelişmeler, izleyicileri meraklandırdı. İşte Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı ve detaylar...
VATANIM SENSİN 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
İzmir'in düşman işgali yıllarını konu edinen tarih-kurgu dizisi Vatanım Sensin'in heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan fragmanda Tevfik'in Azize'ye "Yunan ordusuna sızmış Türk subayı: Abbas oğlu Cevdet. Yunanın karısına ne yaptığını duyarsa, bi duyarsa, vatanı için üstlendiği vazifeyi gözünü kırpmadan ateşe atar. Cevdet'in sırrını biliyorum. Tövbe etmemiş olsaydım gambazlardım onu. Bana itimat etmen için sana daha ne anlatayım? Boş ol, boş ol, boş ol!" dediği sahne izleyicilerde büyük merak uyandırdı.
Öte yandan Tevfik, Azize'ye "Sana söz veriyorum, Hilal'i kurtarmak için elimden geleni yapacağım." dediği fragmanın son sahnesi büyük dikkat çekti.
VATANIM SENSİN 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Vatanım Sensin'in geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı ekrana gelen 35. bölümünde;
Hilal'in vaziyeti, İzmir'in ve Dağıstanlı'nın çiftliğinin karışmasına sebep olur. Tevfik'le yüzleşen Azize, Hilal'in kurtulması için kendini ateşe atmaya karar verir. Filippos ise Simav'daki zaferinden sonra şimdi de Taşköprü'de milli mücadeleye büyük bir darbe indirmeye hazırlanmaktadır.
Şimdi Cevdet hem Hilal'i kurtarmanın bir yolunu bulmalı, hem de Ankara'yla zıtlaşan Dağıstanlı'yı kontrol edip Taşköprü'yü kurtarmalıdır. Ancak bu yolda Dağıstanlı ve Filippos'un gizli planlarıyla mücadele etmek zorundadır.
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