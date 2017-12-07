Vatanım Sensin 36. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Vatanım Sensin'de son olarak Dağıstanlı'nın Hilal'i kaçırması, tüm dengeleri değiştirmişti. Dizinin yeni bölümünde Cevdet, Dağıstanlı ile yüzleşiyor. Peki Dağıstanlı ve Cevdet, ittifak olacaklar mı? sorusunun cevabı aranacak.

VATANIM SENSİN 36. BÖLÜM FRAGMANI

VATANIM SENSİN 36. BÖLÜM ÖZETİ

Tevfik, bildiği sırları Azize'nin yanında gün yüzüne çıkartır. Cevdet'in gizli vazifesini bildiğini paylaşınca Azize'nin suratında şaşkınlık ifadesi belirir. Azize'nin başına gelen kötülükler, Cevdet'in gizli görevine engel olacak mı?

Leon, zorla kaçırılan Hilal'i aramaya devam etmektedir. Fakat Hilal'i kaçıran Kerim'in aklında evlilik gibi uçuk bir plan vardır. Leon, Hilal'i bu beladan kurtarmayı başarabilecek mi?

Dağıstanlı'nın çiftliğini öğrenen Cevdet, artık yüzleşme zamanının geldiğini düşünür. Dağıstanlı'nın karşısına çıkar ve gizli şifreyi söyler. Dağıstanlı ve Cevdet, vatan mücadelesinde ittifak olacaklar mı?

VATANIM SENSİN 35. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dağıstanlı’nın gözüne girmeye çalışan Kerim, Hilal’i kaçırmış, bu sayede ödüllendirileceğini düşünmüştü. Bu haberi alan Yunan Teğmen Leon, bu hadiseyi Cevdet ile paylaşmıştı. Cevdet’in büyük şaşkınlığı, onu harekete geçirmişti. İngiliz Charles Hamilton’a, Dağıstanlı’nın yanında adamı olduğunu söyleyen Yunan General Filippos, onu bitirmek için adım atmaya başlamıştı. Hilal’in kaçırıldığını öğrenen Filippos, Dağıstanlı’ya gözdağı verebilmek adına İzmir meydanında Türkleri asmaya başlamıştı.

Dağıstanlı’nın yanında bulunan Azize, kendisini Yanık Efe olarak tanıtan Tevfik ile yüzleşmişti. Tevfik’ten kızı Hilal’i kurtarmasını isteyen Azize, ailesini koruyabilmek için her şeyi yapmaya hazırdı.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin 36. bölüm fragmanı

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

Vatanım Sensin son bölüm fragmanı