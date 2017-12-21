Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın paylaştığı tarih-kurgu dizisi Vatanım Sensin, bu akşam 38. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, merakla 38. bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. Peki Vatanım Sensin 38. bölümde neler yaşanacak? İşte Vatanım Sensin 38. bölüm fragmanı ve özeti...

VATANIM SENSİN 38. BÖLÜM

Başdeğirmen'deki isyanı bastıran Dağıstanlı muzaffer bir komutan edasıyla çiftliğe döner. Ancak Azize ve kadınlar tam da orada, düşman namlusunun ucundadır.

Diğer yanda Filippos peş peşe gelen başarısızlıklara dur demek ve milli mücadeleye sert bir darbe indirmek için Sadrazam Damat Ferit Paşa’yı İzmir’e davet eder. Bu sırada Ankara, Dağıstanlı’yı resmen düzenli orduya davet eder.

Kibri gözünü karartan Dağıstanlı ise Cevdet’ten Damat Ferit’i öldürmesine yardım etmesini ister. Bu sırada İstanbul’dan Ankara’ya ulaşan haberler her şeyi alt üst edecek, Ankara ile milli mücadeleyi tehlikeye atan Dağıstanlı arasında sıkışan Cevdet tüm dengeleri değiştirecek bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Yunan askerlerinin Dağıstanlı'nın yaşadığı çiftliğin kapısına dayanması, Azize ile Efsun'u harekete geçirir. Yunan askerleriyle çatışmaktan sakınmayan Azize, Dağıstanlı'nın takdirini kazanır. Azize, kendi birliğini kurmak istediğini belirtir ve birliğine katılmak isteyen birçok kadın öne çıkar.

Dağıstanı kendisine gelen düzenli orduya katılma teklifine olumlu bakmaz. Zira Dağıstanlı'nın farklı emelleri vardır. O da İzmir'e gelen Damat Ferit Paşa'nın öldürülmesidir. Bu vazifeyi Yanık Efe'ye verir ve çok uzun zamandan sonra Cevdet ile Tevfik, bu vazifede karşı karşıya gelirler.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Vatanım Sensin'in geçtiğimiz hafta ekrana gelen 37. bölümünde;

Kerim’i vurduktan sonra, Cevdet’e görünmeden kaçmayı başaran Azize, elinde Kerim’in kanıyla çiftliğe dönemeyeceğine karar verir ve çareyi yollara düşmekte bulur. Yolculuğu sırasında en derin acılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Bolşeviklerin, Türklere yardım ettiği dedikodusu ayyuka çıkmış, Ankara’yı kafirle işbirliği yapmakla suçlayanlar ayaklanmıştır. Filippos ise silahları kendisine değil, Türk ordusuna veren Rusları cezalandırmak üzere ordudaki Bolşeviklerin peşine düşer. İfşa olma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar arasında Leon da vardır.

Cevdet başlayan isyanı bastırması ve Ankara’ya yardım etmesi için Dağıstanlı’yı ikna etmek zorundadır. Fakat Seher’in, kardeşinin intikamını almak için İzmir’e inişi tüm planları alt üst eder.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin 38. bölüm fragmanı

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı