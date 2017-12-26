Vatanım Sensin dizisinde bu hafta heyecan dorukta. Dizide İzmir'in İşgali yıllarında yaşanan olayları konu edinen Vatanım Sensin, Perşembe günü 39. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. İşte Vatanım Sensin 39. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

VATANIM SENSİN 39. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dağıstanlı'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın teklifini geri çevirmesi Ankara Hükümeti'ni harekete geçirir. Yaşananın sadece bir savaş olmadığını düşünen İsmet Paşa, Cevdet ile İzmir'de bir araya gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde bu harbi kazanabileceklerini düşünen İsmet Paşa, Milli mücadeleye yeni bir ışık tutar. Yunan Ordusu karşısında hedeflenen zafer için artık yeni bir yol gözükür.

Damat Ferit'in İzmir'de herkesin önünde düştüğü çaresizlik, Vahdettin'i de harekete geçirmişti. Türkler arasındaki bu fikir ayrılığı ve Yunan Ordusu ile İstanbul Hükümeti'nin iş birliği savaşın giderek çetinleşmesine sebep olur.

VATANIM SENSİN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin 39. bölüm

Vatanım Sensin 39. bölüm fragmanı

Vatanım Sensin yeni bölüm

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