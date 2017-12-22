Vatanım Sensin 39. yeni bölüm fragmanı dizinin son bölümün yayınlanmasının ardından merak edilmeye başlandı. Vatanım Sensin en son 38. bölümüyle ekrana geldi. Dağıstanlı, Damat Ferit Paşa’ya suikast planlamış ancak Cevdet ile Tevfik karşı karşıya gelmişti.Öte yandan Yunan askerleriyle savaşmak isteyen Azize, tıpkı Kara Fatma gibi kendi birliğini kurmak ister.

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vatanım Sensin 39. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlnaır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anadolu’daki işgalci devletler, Türk halkına karşı zulmü ve şiddeti arttırırlar. Milli mücadele için herkesin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Ankara Hükümeti, Dağıstanlı ve efelerin de düzenli orduya katılmasını talep eder. Dağıstanlı bu fikre sıcak bakmaz ve İzmir’e gelen Damat Ferit Paşa’nın öldürülmesini emreder. Bu vazife için de Yanık Efe adıyla bilinen Tevfik’i görevlendirir.

Tevfik, Yunan General Filippos’un davetiyle İzmir’e gelen Damat Ferit Paşa’yı öldürmeye hazırlanırken Cevdet planını harekete geçirmeye çalışır. Uzun bir aradan sonra Tevfik ile Cevdet karşı karşıya geleceklerdir.

Öte yandan Yunan askerleriyle savaşmak isteyen Azize, tıpkı Kara Fatma gibi kendi birliğini kurmak ister. Başta Efsun olmak üzere diğer kadınlar da Azize’nin yanında saf tutmak isterler. Dağıstanlı, çiftliğindeki bu mücadeleci ruh karşısında gurur duyar.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin yeni bölüm

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

Vatanım Sensin son bölüm

Vatanım Sensin son bölümde neler oldu