Vatanım Sensin 40. yeni bölüm fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. Vatanım Sensin yeni bölümünde İsmet Paşa'nın, Dağıstanlı tarafından çiftliğinde tutulması Ankara Hükümeti'ni harekete geçirir. Mustafa Kemal Paşa, çektiği telgrafla İsmet Paşa'nın kurtarılmasını emreder. Cevdet ile Yüzbaşı Yakup harekete geçmeye hazırlanırlar. Yunan Ordusu tarafından tutuklanan Mehmet'i kurtarmak için harekete geçen kuvvacılar, Leon'un büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasına sebep olacak.

VATANIM SENSİN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Leon ve Mehmet ölecek mi? Cevdet, İsmet Paşa'yı kaçırabilecek mi?

Cevdet, Yakup'tan gelen haber ile büyük bir olayı öğrenir. Mustafa Kemal Paşa'dan gelen telgrafın detayları merak konusudur. Mustafa Kemal Paşa'dan gelecek görev büyük önem taşımaktadır. Cevdet, gerekirse Dağıstanlı'nın çiftliğinden İsmet Paşa'yı kaçırmaya bile hazırdır. Cevdet, Dağıstanlı'nın elinden İsmet Paşa'yı kaçırabilecek mi?

Hilal, yeniden Mehmet ile görüşme şansı bulmuştur. Mehmet'in ise kurtuluş için büyük bir planı vardır. Yunan ordusuna söyleyeceği havadis onun için kurtuluş olma yolundadır. Arkadaşlarından aldığı yardımla Yunanların baskın düzenleyeceği yere bomba düzenekleri kurdurmuştur. Bu baskının kumandasını ise Leon üstlenir. Mehmet ve Leon, bombalar nedeniyle ölecekler mi?

VATANIM SENSİN 39. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dağıstanlı Ankara’nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege’ye gelir. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet’in eline düşmüştür. Ancak Dağıstanlı’ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet’in artık intikamından daha büyük bir önceliği vardır.

Yeni katılımlarla kaynamaya başlayan çiftlikte yokluk yüzünden gerginlik artarken köşeye sıkışan Dağıstanlı, Cevdet’ten tehlikeli bir istekte bulunur. İsmet Bey'le kafa kafaya veren Cevdet ise hem Dağıstanlı meselesini halletmek hem de efeleri Ankara’ya bağlamak için kurduğu planı işletmeye başlar. Ancak Dağıstanlı’nın İsmet Bey’e dair yeni hamlesi dengeleri altüst edecektir.

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Vatanım Sensin yeni bölüm

Vatanım Sensin 40 bölüm

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

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