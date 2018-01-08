Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Onur Saylak, Okan Yalabık, Celile Toyon, Fatih Artman, Ufuk Bayraktar ve Şükran Ovalı gibi isimlerin rol aldığı Vatanım Sensin 40. yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Vatanım Sensin 40. yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte Vatanım Sensin 40. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Vatanım Sensin 40. bölümü ile 11 Ocak Perşembe 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

İsmet Paşa'nın Dağıstanlı'nın çiftliğinde kalma sebebi merak konusu olur. Tevfik, bu konunun üstüne giderek hakikati öğrenme peşindedir.

Mehmet, idam edilmek üzere Yunanların esiri olmuştur. Hilal, Mehmet'i kurtarabilmek için Leon ile telaşlı bir konuşma içerisine girer. Leon, elinden bir şeyler gelmeyeceğini söylese de; Hilal, arkadaşını kurtarmak ister. Mehmet, idam edilmekten kurtarılabilecek mi?

Yıldız, Yakup'un vücudundaki yarayı görmesiyle şüphelenmeye başlar. Evlerinin önüne kadar gelen Yunan askerleri, Yakup'un gizli vazifiesinden dolayı tutuklayacaklar mı?

VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM FRAGMANI

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