Vatanım Sensin, Türk yapımı bir tarih-kurgu televizyon dizisi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi anlatılmaktadır. Dizide İzmir'in İşgali yıllarında yaşanan olayları konu edinen Vatanım Sensin dizisi 40. son bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından izleyiciler Vatanım Sensin 41. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İşte, Vatanım Sensin 41. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 41. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cevdet, elindeki silahı Tevfik'in kafasına doğrultarak onu öldürmek için hazır bekler. Tevfik, hayatta kalabilmek için en büyük kozunu kullanmanın uygun olacağını düşünür. Bu ölümü sadece tek bir kelime önleyecektir. Tevfik'in dudaklarından Azize izmi çıktığında Cevdet'in tüm düşünceleri aniden değişir. Tevfik, Azize'nin yerini Cevdet'e söyleyecek mi? Bu konuşmaya rağmen Cevdet, Tevfik'i öldürecek mi?

VATANIM SENSİN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VATANIM SENSİN 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dağıstanlı, kendisine gelen düzenli orduya katılma fikrini reddetmişti. Üstelik kendisine eşlik etmek için gelen askerlerin de aklını çelmişti. Bunun üzerine Ankara’dan, İzmir’e gelen İsmet Paşa askerleri geri götürmeye çalışsa da başarılı olamaz. Dağıstanlı ile yalnızca savaş kazanabileceğini fakat, Türk ordusunun aynı zamanda yeni fikirler üretmesi gerektiğini de savunmuştu. Dağıstanlı’nın, çiftliğinde zorla tuttuğu İsmet Paşa için Ankara Hükümeti’nden bir telgraf daha gelir.

Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa’nın vazifesine geri dönebilmesi için Cevdet’ten yardım eder. Cevdet, Mustafa Kemal Paşa’nın emrini yerine getirebilmek için Yüzbaşı Yakup ile birlikte hareket etmeye hazırlanır. Yunan General Filippos, Türk halkının bölünmesinden son derece memnundur. İzmir’de her şey istediği gibi devam eder.

Yunan Ordusu’nun yaptığı baskın sonucu yakalanan Mehmet için ölüm kararı verilir. Başta Hilal olmak üzere kuvvacılar onu kurtarabilmenin yollarını ararlar. Leon’dan yardım isteyen Hilal, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşır.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin 41. yeni bölüm

Vatanım Sensin 41. yeni bölüm fragmanı

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

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