İzmir'in işgal yıllarını konu edinen tarih dizisi Vatanım Sensin, 40. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sona eren 40. bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 41. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, "Vatanım Sensin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
VATANIM SENSİN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Okan Yalabık, Pınar Deniz ve Celile Toyon gibi isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin, 40. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Cevdet, elindeki silahı Tevfik'in kafasına doğrultarak onu öldürmek için hazır bekler. Tevfik, hayatta kalabilmek için en büyük kozunu kullanmanın uygun olacağını düşünür. Bu ölümü sadece tek bir kelime önleyecektir. Tevfik'in dudaklarından Azize izmi çıktığında Cevdet'in tüm düşünceleri aniden değişir. Tevfik, Azize'nin yerini Cevdet'e söyleyecek mi? Bu konuşmaya rağmen Cevdet, Tevfik'i öldürecek mi?
VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM
Dağıstanlı’nın, İsmet Bey’i alıkoyması hem çiftlikte hem Ankara’da şok etkisi yaratır. Diğer yandan çiftlikte Hemşireler Birliği kurulur ve Azize birliğin başına geçer. İzmir'de Leon’un yakalamak zorunda kaldığı Mehmet için ise umutlar tükenmektedir.
Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girmiştir. Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine kolları sıvar. Görevi İsmet Bey’i gözü kararan Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak ve efelerin düzenli orduya katılmasını sağlamaktır.
Artık Tevfik’i kullanarak başladığı işi bitirmekten başka bir çaresi kalmamıştır...
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