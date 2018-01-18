Vatanım Sensin dizisi kaldığı yerden heyecan devam edecek. 18 Ocak Perşembe 20.00'de ekrana gelecek olan Vatanım Sensin için iki yeni fragman yayınlandı. İzleyicinin merak ettiği sorular bu akşam yanıt buluyor.

VATANIM SENSİN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - 1

VATANIM SENSİN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - 2

VATANIM SENSİN 41. BÖLÜM

İstanbul Hükümeti, Ankara heyetiyle görüşme talep ediyor; Cevdet büyük bir tuzak planlandığını anlıyor! Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 18 Ocak Perşembe 20.00'de!

İstanbul Hükümeti, İsmet Paşa'nın başında olduğu Ankara heyetiyle bir görüşme talep eder. Ancak Cevdet, İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı pusuya düşürmeyi amaçladığını keşfeder ve Mustafa Kemal'in kendisini affetmesi için sabırsızlanan Tevfik'i bu pusuyu bertaraf etmek için kullanmaya karar verir.

Cevdet bundan sonra, Yanık Efe olarak Ankara'ya mı katılacağını yoksa gücü eline geçirip Miralay Tevfik günlerine mi döneceğini bilmediği eski dostuyla yüzleşecek ve öldü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşacaktır.

İŞTE BAZI FRAGMAN YORUMLARI

- Azize gel artık

- Gözlerini ilk açtıkları anda birbirlerini isimlerini sayıklayan bir çift

- Yine müthiş bir bölüm geliyor

- Allahım Cevdet'in Leon'u dürtüklemesi

- Fragmanı bile heyecanlanarak izlediysem bölümü düşünemiyorum.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin 41. bölüm

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

cevdet

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER