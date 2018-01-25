Vatanım Sensin 42. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Vatanım Sensin yeni bölümünde Cevdet, Azize'nin yaşadığını öğrendiği gibi Azize'yi bulmak için harekete geçiyor. Ve izleyicinin uzun süredir beklediği karşılaşma yaşanıyor. İşte Vatanım Sensin 42. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüme damga vuracak o anlar...
VATANIM SENSİN 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Cevdet’e, Azize’nin yaşadığını söyleyen Tevfik, kendi özgürlüğüne karşı Azize'nin canını öne sürdüğü bir pazarlığa girişir. Tevfik’in paçasını kurtarmak için her türlü yalana başvurabileceğini bilen Cevdet önce onun söylediklerinden emin olmak zorundadır.
Cevdet'in diğer yandan hapse düşen Dağıstanlı’yı kimliği açığa çıkmadan kurtarması gerekmektedir. Ancak Ankara’ya iyiden iyiye düşman kesilen Dağıstanlı’yı içeriden çıkarmak isteyen başkaları da vardır.
Azize, Tevfik’in kızanlarının elinde her geçen an ölüme yaklaşırken, Cevdet zamana karşı yarışmaya başlar. Cevdet şimdi, onu sırtından vuran ve hayatta en çok öldürmek istediği kişi olan Tevfik’i, Azize’yi bulana dek hayatta tutmak gibi dehşetli bir sınavla karşı karşıyadır.
VATANIM SENSİN 41. SON BÖLÜM ÖZETİ
İstanbul Hükümeti, İsmet Paşa'nın başında olduğu Ankara heyetiyle bir görüşme talep eder. Ancak Cevdet, İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı pusuya düşürmeyi amaçladığını keşfeder ve Mustafa Kemal'in kendisini affetmesi için sabırsızlanan Tevfik'i bu pusuyu bertaraf etmek için kullanmaya karar verir.
Cevdet bundan sonra, Yanık Efe olarak Ankara'ya mı katılacağını yoksa gücü eline geçirip Miralay Tevfik günlerine mi döneceğini bilmediği eski dostuyla yüzleşecek ve öldü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşacaktır.
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