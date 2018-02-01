Vatanım Sensin 43. yeni bölümünde yaşanacakları merak eden izleyici, yeni bölüm fragmanlarını merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak Vatanım Sensin yeni bölümünde Azize kızlarına kavuşuyor. Duygusal anların yaşandığı dizide Cevdet, Azize'nin yaralarını görüyor. Azize yaraların uğradığı tecavüz sonucu olduğunu saklıyor. Fragmanın son sahnesinde Azize'nin Yunan askeriyle yaşadığı karşılaşma, Azize'yi derinden sarsıyor. İşte Vatanım Sensin 43. yeni bölümüne dair detaylar.
VATANIM SENSİN 43. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ
Ailesine kavuşan Azize, yaşadıklarını saklamaya çalışıyor. Zira hakikatin ortaya çıkması Milli Mücadele'nin gidişatını engelleyeceği için saklı kalma konusunda önem arz etmektedir.
Azize'ye kavuşan Cevdet'in şaşkınlığı devam etmektedir. Bunu ailesiyle paylaşmak zorunda kalan Cevdet, öldü sanılan Azize'nin ailesi tarafından öğrenilmesiyle büyük bir kavuşma yaşanır. Azize'sine kavuşan Cevdet, saklı kalan gerçekleri öğrenmek ister. Azize, gizli vazifesi ile hakikatler arasında sıkışıp kalır.
Uğradığı cinsel saldırı sonrası hayatı koca bir karanlığa gömülen Azize, ailesiyle bir araya geldikten sonra tüm yaşananları arkasında bırakmaya çalışır. Bu Azize için kolay olmaz ve karşısında cinsel saldırı yapan Yunan Yüzbaşı'yı bulur.
Cevdet, Azize'nin sakladığı sırlarının peşine düşüyor!
Cevdet ve Azize kavuşmuş, aile yeniden bir araya gelmiştir. Bu sırada Filippos, Dağıstanlı ile Ankara arasında yaşananlardan cesaret alır ve büyük bir taarruz için son adımı atmak üzere harekete geçer. Türklerin, Yunan Ordusu'nu bu büyük savaşta bozguna uğratmasının tek yolu Cevdet'in, Filippos'a oynayacağı bir oyun olacaktır.
Ancak Azize ve Charles'ın, Cevdet'in görevini tehlikeye atmasına dair korkuları yeniden alevlenir, çünkü Cevdet karısının başına gelenlerle ilgili gerçekleri öğrenmeye çabalamaktadır. Cevdet büyük bir yol ayrımına gelmek üzeredir. Bu yol ayrımında onu bir yanda Azize'nin yaşadığı en büyük acının kaynağı, diğer yanda savaşın kaderini etkileyecek görevi beklemektedir.
VATANIM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Cevdet’e, Azize’nin yaşadığını söyleyen Tevfik, kendi özgürlüğüne karşı Azize'nin canını öne sürdüğü bir pazarlığa girişir. Tevfik’in paçasını kurtarmak için her türlü yalana başvurabileceğini bilen Cevdet önce onun söylediklerinden emin olmak zorundadır.
Cevdet'in diğer yandan hapse düşen Dağıstanlı’yı kimliği açığa çıkmadan kurtarması gerekmektedir. Ancak Ankara’ya iyiden iyiye düşman kesilen Dağıstanlı’yı içeriden çıkarmak isteyen başkaları da vardır.
Azize, Tevfik’in kızanlarının elinde her geçen an ölüme yaklaşırken, Cevdet zamana karşı yarışmaya başlar. Cevdet şimdi, onu sırtından vuran ve hayatta en çok öldürmek istediği kişi olan Tevfik’i, Azize’yi bulana dek hayatta tutmak gibi dehşetli bir sınavla karşı karşıyadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.