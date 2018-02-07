Vatanım Sensin, Türk yapımı bir tarih-kurgu televizyon dizisi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi anlatılmaktadır. Dizide İzmir'in İşgali yıllarında yaşanan olayları konu edinen Vatanım Sensin dizisi 43. son bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından izleyiciler Vatanım Sensin 44. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İşte, Vatanım Sensin 44. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
Cevdet, Azize'nin başına gelenlerin intikamını almış ama Azize ve Charles'ın en büyük korkusu da gerçek olmuştur. Yannis'i öldürerek Yunan Ordusu'nda infial yaratan Cevdet hayati bir görev üstleneceği taarruz öncesi Filippos tarafından görevinden alınır. Cevdet'in, Ali Fuat Paşa'yla birlikte yaptığı plan suya düşmüştür.
Azize, Cevdet'i kurtarmak için harekete geçerken, Azize'nin vatansever kimliği de tüm aile için büyük bir tehdide dönüşmektedir. Artık Yunan taarruzunda görev alma imkanı kalmayan Cevdet bu açığı telafi etmek için her şeyi göze alırken, Türk Ordusu'nu büyük bir tehlike beklemektedir.
Vatanım Sensin dizisi 44. yeni bölümü ile 8 Şubat Perşembe (yarın) 20:00' de Kanal D'de ekranlarda olacak.
Cevdet ve Azize kavuşmuş, aile yeniden bir araya gelmiştir. Bu sırada Filippos, Dağıstanlı ile Ankara arasında yaşananlardan cesaret alır ve büyük bir taarruz için son adımı atmak üzere harekete geçer. Türklerin, Yunan Ordusu'nu bu büyük savaşta bozguna uğratmasının tek yolu Cevdet'in, Filippos'a oynayacağı bir oyun olacaktır.
Ancak Azize ve Charles'ın, Cevdet'in görevini tehlikeye atmasına dair korkuları yeniden alevlenir, çünkü Cevdet karısının başına gelenlerle ilgili gerçekleri öğrenmeye çabalamaktadır. Cevdet büyük bir yol ayrımına gelmek üzeredir. Bu yol ayrımında onu bir yanda Azize'nin yaşadığı en büyük acının kaynağı, diğer yanda savaşın kaderini etkileyecek görevi beklemektedir.
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