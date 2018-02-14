Vatanım Sensin, Türk yapımı bir tarih-kurgu televizyon dizisi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi anlatılmaktadır. Dizide İzmir'in İşgali yıllarında yaşanan olayları konu edinen Vatanım Sensin dizisi 44. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırıyordu. İzleyiciler tarafından araştırılan Vatanım Sensin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Vatanım Sensin 45. yeni bölüm fragmanı...

VATANIM SENSİN 45. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cevdet'in Yunan taarruzu karşısında son çare olarak gördüğü Dağıstanlı, ihanetiyle Türk ordusunun acı bir mağlubiyet yaşamasına sebep olmuştur. Azize bu şartlar altında Cevdet'i, suçluluk duygusuyla saplandığı karanlıktan çıkarabilecek yegane mucizeyle İzmir'e döner.

Filippos zaferinin tadını çıkarır ve Mustafa Kemal halka moral vermek için Batı Cephesi'ni ziyaret etme kararı alırken, Cevdet de Dağıstanlı'ya yaptıklarının bedelini ödetmek için bir plan yapar. Ancak başına gelenlerden Mustafa Kemal'i sorumlu tutan Dağıstanlı'nın sessizce gitmeye niyeti yoktur. Cevdet, Dağıstanlı en büyük günahını işlemeden onu durdurmak için zamanla yarışırken hiç beklemediği bir tehlike de ona doğru yaklaşmaktadır.

VATANIM SENSİN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Vatanım Sensin 45. yeni bölümü ile 15 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de Kanal D'de ekranlarda olacak.

VATANIM SENSİN 44. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet, Azize'nin başına gelenlerin intikamını almış ama Azize ve Charles'ın en büyük korkusu da gerçek olmuştur. Yannis'i öldürerek Yunan Ordusu'nda infial yaratan Cevdet hayati bir görev üstleneceği taarruz öncesi Filippos tarafından görevinden alınır. Cevdet'in, Ali Fuat Paşa'yla birlikte yaptığı plan suya düşmüştür.

Azize, Cevdet'i kurtarmak için harekete geçerken, Azize'nin vatansever kimliği de tüm aile için büyük bir tehdide dönüşmektedir. Artık Yunan taarruzunda görev alma imkanı kalmayan Cevdet bu açığı telafi etmek için her şeyi göze alırken, Türk Ordusu'nu büyük bir tehlike beklemektedir.

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