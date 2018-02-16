Vatanım Sensin 46. yeni bölüm fragmanı, dizi biter bitmez merakla araştırılmaya başlandı. Vatanım Sensin 45. son bölümde Dağıstanlı’nın ihaneti Türk Ordusu’nu mağlup olmasına neden oldu. Başına gelenlerden Mustafa Kemal'i sorumlu tutan Dağıstanlı'nın sessizce gitmeye niyeti yoktur. Cevdet, Dağıstanlı en büyük günahını işlemeden onu durdurdu. İşte Vatanım Sensin 45. son bölüm özeti ve Vatanım Sensin 46. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

VATANIM SENSİN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyiciler Vatanım Sensin’in yeni bölümüne dair detayları öğrenmek için dizinin fragmanını araştırmaya başladı. Ancak yayıncı kuruluş, Vatanım Sensin’in 46. yeni bölüm fragmanını henüz yayınlamadı. Vatanım Sensin yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

VATANIM SENSİN 45. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet'in Yunan taarruzu karşısında son çare olarak gördüğü Dağıstanlı, ihanetiyle Türk ordusunun acı bir mağlubiyet yaşamasına sebep olmuştur. Azize bu şartlar altında Cevdet'i, suçluluk duygusuyla saplandığı karanlıktan çıkarabilecek yegane mucizeyle İzmir'e döner.

Filippos zaferinin tadını çıkarır ve Mustafa Kemal halka moral vermek için Batı Cephesi'ni ziyaret etme kararı alırken, Cevdet de Dağıstanlı'ya yaptıklarının bedelini ödetmek için bir plan yapar. Ancak başına gelenlerden Mustafa Kemal'i sorumlu tutan Dağıstanlı'nın sessizce gitmeye niyeti yoktur. Cevdet, Dağıstanlı en büyük günahını işlemeden onu durdurmak için zamanla yarışırken hiç beklemediği bir tehlike de ona doğru yaklaşmaktadır.

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