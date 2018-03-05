Vatanım Sensin dizisinin 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak ve Okan Yalabık gibi isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin'in Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 47. bölümü öncesinde fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Cevdet için infaz kararı veriliyor! İşte Vatanım Sensin 47. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

CEVDET İÇİN İNFAZ KARARI VERİLİYOR

Yunan askerleri tarafından yakalanan Cevdet için işler gittikçe kötüye gitmektedir. İşkencelere maruz kalan Cevdet, İsmet Bey ile görüşmeye gittiğini açıkça söyler. Duydukları karşısında hayal kırıklığına uğrayan Filippos, infaz emri verildiğini söyleyen ilk kişi olur.

Cevdet, kurşuna dizilmekten kurtulabilecek mi? Leon, babasının ölümündeki büyük gerçeği öğrenecek mi? Cevdet'in annesi Hasibe, hayatının sonuna mı geliyor?

VATANIM SENSİN 46. SON BÖLÜM

Cevdet'in öldürdüğü Dağıstanlı, giderayak Filippos'a yolladığı pusulayla Cevdet'in en büyük sırrını açığa vurmuştur. Filippos, menşeinden emin olmadığı bu bilgiyi sınamak istemektedir.

Kızlar, Azize için kalacak bir yer bulmuşlar, fakat Aleksi'nin Mehmet bebeği bulup satmanın peşinde olduğundan habersizdirler. Hilal ve Leon, Aleksi'nin gerçek niyetinden şüphe etmeye başlarlar. Filippos, Türklere nihai darbeyi vurmak için İzmir'e yepyeni dev toplar getirtmiştir.

Ancak Filippos bu silahları kullanarak sadece bir cephe zaferi kazanmak değil; Cevdet'in ihanetini de ispat etmek niyetindedir. Cevdet, vazifesi ve ailesi arasında güç bir tercih yapmak zorunda kalacaktır.

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