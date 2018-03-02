Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı geldi. Vatanım Sensin bu hafta yenib ölümü yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair bir açıklama gelmezken, Vatanım Sensin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Cevdet'in her şeyi kabul ettiği ve infazına karar verildiği görülüyor. Cevdet2in annesi Hasibe ise bu duruma dayanamayıp fenalaşıyor. Leon'ın ise Hilal'e "Babanın Kuvvacı olması demek, benim babamın ölümünden sorumlu olması demek" sözleri ayrılık sinyali mi olacak? Peki Azize, Cevdet'i kurtarabilecek mi? İşte Vatanım Sensin 47. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

VATANIM SENSİN 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cevdet için infaz kararı veriliyor!

Yunan askerleri tarafından yakalanan Cevdet için işler gittikçe kötüye gitmektedir. İşkencelere maruz kalan Cevdet, İsmet Paşa ile görüşmeye gittiğini açıkça söyler. Duydukları karşısında hayal kırıklığına uğrayan Filippos, infaz emri verildiğini söyleyen ilk kişi olur.

Cevdet, kurşuna dizilmekten kurtulabilecek mi? Leon, babasının ölümündeki büyük gerçeği öğrenecek mi? Cevdet'in annesi Hasibe, hayatının sonuna mı geliyor?

VATANIM SENSİN 46. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dağıstanlı’nın mektubunu okuyan Yunan Kumandan Filippos, Cevdet’in güvenilirliğini ölçmeye kalkıyor!

Türk Ordusu’na ihaneti sonrası Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişiminde bulunan Dağıstanlı, Cevdet tarafından engellenmişti. Dağıstanlı, ölmeden önce Yunan Kumandan Filippos’a bir mektup yollamıştı. Mektubu okuyan Filippos, Cevdet’in Türk Ordusu için mücadele eden bir vatansever olduğunu öğrenir. Bunun hakikat olup olmadığını merak eden Filippos, Cevdet’i zor bir karara sürükler. Cevdet, ailesi ile vazifesi arasında bir karar vermek zorunda kalır.

Öte yandan Cevdet ve ailesi için zorlu dönemler başlamıştır. Tüm okların hedefi haline gelmişlerdir ve dahası kendilerini kanıtlamak zorundadırlar. Azize, bebeği Mehmet ile mücadelesine devam ederken, Yıldız ve Hilal de tehlikenin farkındadırlar. Cevdet, ailesini korumaya çalışırken Yunan Ordusu içindeki vazifesini de sürdürmek zorundadır. Milli Mücadele’nin seyrini belirleyecek olaylar yaşanırken, Cevdet kontrolü elden bırakmamaya çalışacaktır.

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