Vatanım Sensin'in 51. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği vazifeyi yerine getirmeye çalışan Cevdet, yaşanan cinayetin perde arkasını araştırdı. Diziden hemen sonra Vatanım Sensin 52. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

VATANIM SENSİN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Türk yapımı bir tarih-kurgu televizyon dizisi olan Vatanım Sensin'de 52. yeni bölüm heyecanı başladı. Vatanım Sensin'in yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu.

Vatanım Sensin 52. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Tahmini olarak haftaya salı günü yayınlanacaktır. Vatanım Sensin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

VATANIM SENSİN 51. SON BÖLÜM ÖZETİ

Leon, ölümle pençeleşen Hilal'i hastaneye yetiştirirken her şeyden habersiz Cevdet de, Mustafa Kemal’den mühim bir emir alır. Kızının durumuyla kahrolmasına rağmen vazifesine dönmek zorundadır. Görevi, Güney Cephesi’ni kapatacak barış görüşmeleri için İzmir’den Ankara’ya geçecek Fransız heyetinin güvenliğini sağlamaktır ancak bir cinayet tüm planları altüst eder.

Olaydan şüphelenen Cevdet cinayeti araştırdığında büyük bir komplonun ortasında olduklarını anlar. Şimdi Cevdet Filipos’un hain planını bozmalı ve bu sayede barıştan vazgeçmek üzere olan Fransızları Ankara’ya gitmeye ikna etmelidir.

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