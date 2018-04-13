Vatanım Sensin 52. bölümüyle Kanal D'de seyircisiyle buluştu. Dizinin bu bölümünde Yunanistan'a seferberlik ilan edilince Yunan Kumandanı Filippos, yeni planlarını devreye soktu. Öte yandan Hilal ile Leon arasında acı bir yüzleşme gerçekleşti. Vatanım Sensin'in son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte Vatanım Sensin 53. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 52. son bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vatanım Sensin'in bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölüm fargamnı merak ediliyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz Vatanım sensin 53. yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Dizi ile ilgili detaylı bilgiler geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.

VATANIM SENSİN 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yunanistan'da ilan edilen seferberlik, Yunan Kumandanı Filippos'un yeni planlarını devreye sokmasına neden oluyor! Cevdet, Güney Cephesi’nin kapanması yolunda büyük bir adım atsa da Filippos’un son hamlesiyle Doğu Cephesi yeniden karışmış, Türk Ordusu'nun gücü tek cephede toplanamaz hale gelmiştir. Hilal yeni durumunu kabullenmekte güçlük çekerken, ne Leon ne de ailesi onun umutsuzluğa teslim olmasına izin vermeyecektir. Böylece Cevdet ve Leon, Hilal’i bu hale getiren caninin izini sürmeye başlarlar. Ancak failin kimliği onları yepyeni bir şüpheye iter.

Filippos ise Yunanistan’da ilan edilen seferberliğin yardımıyla Türklerin üzerine yürümek için büyük bir ordu kurmuştur. İki ordu cephede karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Filippos kendi planlarını uygulamak için harekete geçer.

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