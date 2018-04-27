Vatanım Sensin'de bir bölüm daha geride kaldı. Cevdet, vazifesinin en kritik kararını verdi; Milli Mücadele'de önemli bir sürece girildi. Şimdi ise Vatanım Sensin 54. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.

VATANIM SENSİN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vatanım Sensin'de yeni bölüm heyecanı başladı. Yayınlanan 53. bölümün ardından izleyiciler 54. yeni bölümde neler olacağını merak ediyorlar. Yeni bölüm önce fragman henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 54. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

VATANIM SENSİN 53. SON BÖLÜM ÖZETİ

Filippos ve Rahmi’nin komplosu sonucu Yunan Ordusu Kütahya’yı işgal edip, Eskişehir’in kapısına dayandı. Herkes çaresizlik içindeyken Yunan Ordusu'nu yavaşlatıp Türklere zaman kazandırması gereken Cevdet, bu görevi başarmak için kahreden bir bedel ödemek zorunda kaldı.

Azize ve kadınlar, Eskişehir’de zor durumda kalan yaralılar için yola düşerken Ankara da çekilme kararıyla karışmış, Meclis'in taşınması dahi gündeme geldi. Savaşın en karanlık günleri gelip çatmış ve Türk halkının umudu tükendi. Cevdet direnecek gücünü kaybetmektedir. Ancak Cevdet’i mücadeleye devam etmeye inandıracak güç çok yakınındadır ve ölümlerle yıkılan Cevdet'i trajik bir ölüm yeniden ayağa kaldıracaktır.

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