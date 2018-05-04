Vatanım Sensin'de bir bölüm daha geride kaldı. Hasibe'nin ölümü izleyenleri yasa boğdu. Cevdet annesinin ölümünün ardından annesine verdiği sözü tutmak için karar aldı. Şimdi ise Vatanım Sensin 55. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor.

VATANIM SENSİN 55.YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vatanım Sensin'de yeni bölüm heyecanı başladı. Yayınlanan 54. bölümün ardından izleyiciler 55. yeni bölümde neler olacağını merak ediyorlar. Yeni bölüm öncesi fragman henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 55. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

VATANIM SENSİN 54. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kütahya–Eskişehir mağlubiyetleri milletin kalbine bir bıçak gibi saplanmışken Cevdet ve ailesi bir de Hasibe’yi kaybetmenin acısıyla sarsılmıştır. Cevdet, annesinin son nefesinde verdiği sözü ne pahasına olursa olsun tutmaya kararlıdır. Ancak gözünü karartan Cevdet’in bu amaç uğrunda yapacakları Azize’yi, hatta Yakup’u dahi korkutacaktır.

Azize, Cevdet’in hıncı yüzünden duymaz olduğu yüreğinin sesi olmaya çalışacaktır. Doktor Suat İzmir’e gelir; söyledikleri Hilal’i, ailesi ve hatta Leon’la karşı karşıya getirir. Yıldız'la yaşadıkları sebebiyle Aleksi'nin hedefi haline gelen Yakup ise Vecihi’ye tehlikeli bir görevde eşlik eder. Bu görevin sonunda Yakup’un başına gelecekler sadece onu değil, Cevdet'i ve vazifesini de tehlikeye atacaktır.

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