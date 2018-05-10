Vatanım Sensin'de heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Yakup'un yakalanması ve intihar ederek kendini feda etmesi seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Bütün bu şok edici gelişmelerin ardından 56. yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Vatanım Sensin 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vatanım Sensin 55. son bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vatanım Sensin 55. bölümde yaşanan heyecan dolu gelişmelerden sonra yeni bölüm heyecanı başladı. Yayınlanan 55. bölümün ardından izleyiciler 56. yeni bölümde neler olacağını merak ediyorlar. Fakat dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.



VATANIM SENSİN 55. SON BÖLÜM ÖZETİ

Miralay Cevdet ve ailesi anneleri Hasibe'yi kaybetmenin acısını daha atlatamamışken üstüne bir de Yakup'un yakalanması eklendi. Yakup sonuçları ne olursa olsun milletine verdiği sözü tutacaktır.Yakup'u yakalayan Filippos elindeki kozları artırmanın tadını çıkarırken, Cevdet ise şüphe çekmemek adına Yakup’un başına gelenleri eli kolu bağlı izlemek zorundadır.

Yakup’un kuvvacı olduğunu öğrenen Yıldız, Havva’yı kurtarmanın yolunu arar. Bu sırada Yakup'un bildiklerinden dolayı Milli Mücadeleyi tehlikeye atmak istemeyen Ankara ve Albay Cevdet üzücü bir karar verirler. Kararı cesaretle karşılayan Yakup milletine verdiği sözü tutuyor ve kendini Türk milleti için feda ediyor.







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