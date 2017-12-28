Vatanım Sensin yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Vatanım Sensin'in son bölümünde Spiros, Azize'yi gördüğünü ve başına neler geldiğini Cevdet'e anlatmak istemişti. Yeni bölümde Cevdet Azize'nin başına gelenleri öğrenebilecek mi? Ayrıca yeni bölümde Cevdet Tevfik'ten intikamını alabileceği bir fırsat yakalar. Cevdet Tevfik'ten intikam alabilecek mi? Vatanım Sensin'e dair tüm detaylar haberimizde...

VATANIM SENSİN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cevdet ile Tevfik yüzleşiyor; eski defterler bir kez daha açılıyor!

Azize'yi gördüğünü ve başına neler geldiğini Cevdet'e anlatmak isteyen Spiros, İngiliz ajan Charles Hamilton tarafından hedef haline gelir. Hamilton, milli mücadelenin gidişatı için Cevdet'in vazifesine devam etmesi gerektiğine inanır. Spiros'un hakikatleri Cevdet'e anlatıcak olmasını riske atamayan Hamilton, onu öldürmeye kalkar.

Cevdet, aylar sonra Tevfik ile ilk defa baş bala kalır. Yaptıklarının cezasını vermek isteyen Cevdet, onun Yanık Efe adıyla Dağıstanlı'nın yanında yer almasını kabullenemez. İşlediği suçlar yüzünden ilk defa intikam alma fırsatı yakalayan Cevdet, duyduğu gerçekler karşısında hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını anlar.

Anadolu’daki işgalci devletler, Türk halkına karşı zulmü ve şiddeti arttırırlar. Milli mücadele için herkesin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Ankara Hükümeti, Dağıstanlı ve efelerin de düzenli orduya katılmasını talep eder. Dağıstanlı bu fikre sıcak bakmaz ve İzmir’e gelen Damat Ferit Paşa’nın öldürülmesini emreder. Bu vazife için de Yanık Efe adıyla bilinen Tevfik’i görevlendirir.

Tevfik, Yunan General Filippos’un davetiyle İzmir’e gelen Damat Ferit Paşa’yı öldürmeye hazırlanırken Cevdet planını harekete geçirmeye çalışır. Uzun bir aradan sonra Tevfik ile Cevdet karşı karşıya geleceklerdir.

Öte yandan Yunan askerleriyle savaşmak isteyen Azize, tıpkı Kara Fatma gibi kendi birliğini kurmak ister. Başta Efsun olmak üzere diğer kadınlar da Azize’nin yanında saf tutmak isterler. Dağıstanlı, çiftliğindeki bu mücadeleci ruh karşısında gurur duyar.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin fragman

Vatanım Sensin yeni bölüm

Vatanım Sensin 39. bölüm

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

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