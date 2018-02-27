'Vatanım Sensin' dizisinde Çerkes Ethem'in "vatan haini" gibi gösterildiğini iddia eden Çerkes Dernekleri Federasyonu, Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonu, duruma sert tepki gösterdi.

Çerkes Dernekleri Federasyonu, Abhaz Dernekleri Federasyonu, Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonundan yapılan ortak açıklamada, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Vatanım Sensin" dizisinde Çerkes Ethem'in 'Dağıstanlı' karakteriyle "vatan haini" gibi gösterildiği ileri sürüldü. İHA'nın haberine göre, açıklamada, "Tarihin dizilerden öğrenildiği şu dönemde, tarihle bağdaşmayan, gerçeği yansıtmayan, tamamen düzmece olayları reyting uğruna izleyiciye sunmak asla kabul edilemez. Bu bağlamda 'Vatanım Sensin' dizisinde, İstiklal Mücadelesi Kahramanı Çerkes Ethem'in vatan haini gibi gösterilmesini reddediyor, sorumluları şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kafkas Toplumu, hem Osmanlı Devleti, hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde devletin ve ordunun her kademesinde başarıyla görev almış ve almaya devam etmektedir. Kuzey Kafkas Toplumu Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e geçiş dönemi olan Kurtuluş Mücadelesi'nde de etkin görev alarak Kuvay-i Milliye Ruhunu oluşturmuş, mücadelenin kazanılmasında en etkili unsurlardan biri olmuştur. Kuzey Kafkasya kökenli komutan ve mebuslardan Rauf Orbay, Bekir Sami Kunduk ve daha niceleri gibi Çerkes Ethem de kurtuluş mücadelesinin baş aktörlerinden biri olmuştur. Çerkes Ethem oluşturduğu Kuvay-i Seyyare Birliği ile düzenli ordu kurulana dek hem düşmana korku salmış, hem de Mebusan Meclisi'nin koruyucusu olmuştur" denildi.

ÖZÜR DİLENMESİ VE YANLIŞIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR

"Çerkes Ethem'e iade-i itibar yapılması gerekirken, böylesine tarih bilmez bir derlemenin ülke genelinde yayın yapan bir kanalda gösterilmesi, Türkiye'de yaşayan Kuzey Kafkas Toplumunu rencide etmiştir" diye devam eden açıklama, "Vatanım Sensin dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan ivedilikle Kuzey Kafkas Toplumundan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmelerini bekliyoruz. Tarihin, gerçek karakterlerle anlatıldığı bu dizide 'olay, kurum ve karakterler hayal ürünüdür' diyerek sorumluluktan kaçılacağını düşünmek büyük bir yanılgıdır.

Toplumu yanıltan, izleyicide kin duygusu uyandıran, gerçek dışı bu sahneleri Kuzey Kafkas Toplumu adına kınıyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.