Vatanım Sensin dizisinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel isyan etti, Bergüzar Korel tükendi

Dizideki tecavüz sahneleri sonrasında oyunculuğuyla daha çok konuşulmaya başlanan Bergüzar Korel, konuyla ilgili soru üzerine “Biz dizide her şeyi tüm gerçekliğiyle ekrana getirmeye çalışıyoruz. Bunlar da o dönemdeki kadınların yaşadığı gerçek olaylar. Bence konuşulması gereken daha önemli sahneler var” dedi.

Dizide eşi Halit Ergenç'le başrolü paylaşan oyuncu, rolünün azaltılmasını istediği yönündeki haberlere de yanıt verdi: “Ben rolümün değil, çalışma süremin biraz azaltılmasını istedim. Sonuçta aynı evden iki kişi çalışıyoruz. Ben de o evin annesi olduğum için, böyle bir istediğim oldu. Oğlum Ali'yle daha fazla vakit geçirmem gerekiyor.”

“ALLAH NASİP EDERSE KARDEŞ GELECEK”

Korel, “Ali'ye kardeş gelir mi?” sorusunu ise “Allah nasip ederse gelecek ama şu an için öyle bir şey yok” diye yanıtladı.

Bergüzar Korel

Vatanım Sensin

Halit Ergenç