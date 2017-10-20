Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in paylaştığı ve İzmir'in düşman işgalindeki dönemini konu edinen tarih dizisi Vatanım Sensin, 31. bölümüyle 8 Haziran'da sezon finali yapmış ve dizinin takipçileri yeni sezon için bekleyişe geçmişti. "Vatanım Sensin yeni sezon ne zaman başlayacak?" diye merak eden izleyenler için yeni sezon tarihi paylaşıldı. Peki Vatanım Sensin ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
VATANIM SENSİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Halit Ergenç'in Cevdet, Bergüzar Korel'in Azize ve Onur Saylak'ın Tevfik rolünü üstlendiği Vatanım Sensin dizisi, bilindiği üzere 31. bölümüyle sezon finali yaparak ara vermişti. Dizinin sezon finali yapmasından bu yana takipçileri merakla yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor.
Vatanım Sensin'in yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve dizinin yeni sezonu için "Yakında" şeklinde başlama tarihi belirtilmişti. Ancak bugün Vatanım Sensin'in yeni sezon tarihi belli oldu.
Buna göre, Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisi, 32. bölümüyle yeni sezona 2 Kasım 2017 tarihinde saat 20:00'de başlayacak. Yeni sezonda neler yaşanılacağı ise dizinin takipçileri arasında büyük merak konusu.
VATANIM SENSİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Vatanım Sensin'in 8 Haziran tarihinde yayınlanan 31. bölümünde sezon finali yapılmıştı. Dizinin sezon finalinde;
Cevdet’in zekice kurgulanmış planıyla tuzağa düşen Vasili, İzmir meydanına infaz edilmek için getirilir. Yunan Ordusu’na ihanetten suçlanan Vasili, oğlu Leon’un gözleri önünde çaresizdir. Leon, babası Vasili’nin neden kuvvacıları kaçırmaya yeltendiğine anlam veremez. Veronika, Ali Kemal’in de kendi oğulları olduğu hakikatini çok geçmeden Leon ile paylaşır. Leon’u büyük bir şaşkınlığa iten bu havadis, yeni bir yola sokacaktır.
Mustafa Kemal Paşa’dan aldığı emirle Yunan Ordusu içindeki vazifesi sona eren Cevdet, Azize ile bu haberi paylaşır. Azize’nin büyük mutlulukla karşıladığı bu haber, aldığı mektupla korkunç bir gerçeği ortaya çıkarır. Cevdet ve Yüzbaşı Yakup’un çözdüğü yeni şifre ise herkesi tedirgin etmeye yeter. Zira şifrede Mustafa Kemal Paşa’ya düzenlenecek suikast yazılıdır.
İngiliz Charles Hamilton, Tevfik’e yeni bir vazife verir. Bu yeni vazife Tevfik’i oldukça tedirgin eder. Tevfik’in yeni vazifesi; Mustafa Kemal Paşa’ya suikast düzenlemektir. Cevdet, Tevfik’i durdurabilmek için zaman kaybetmeden harekete geçer.
VATANIM SENSİN OYUNCU KADROSU
Halit Ergenç (Cevdet karakteri)
Bergüzar Korel (Azize karakteri)
Onur Saylak (Tevfik karakteri)
Senan Kara (Veronika karakteri)
Baki Davrak (Vasili karakteri)
Şebnem Hassanisoughi (Eftalya karakteri)
Celile Toyun (Hasibe karakteri)
Boran Kuzum (Leon karakteri)
Pınar Deniz (Yıldız karakteri)
Miray Daner (Hilal karakteri)
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