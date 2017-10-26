Haziran ayında sezon finali yapan Vatanım Sensin dizisinin yeni sezonu henüz başlamadı. Sezon finali yapan dizilerin genellikle Eylül ve Ekim ayında başlamasıyla diziseverler, yeni sezona hala başlamayan Vatanım Sensin'in ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Vatanım Sensin ne zaman başlıyor? Vatanım Sensin yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Vatanım Sensin yeni sezon fragmanı ve merak edilenler...

VATANIM SENSİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yunan Ordusu ile Türklerin savaşı giderek artıyor. Yunan Ordusu'na karşı verilen mücadelede yeni bir dönemece girilen Vatanım Sensin dizisinin yeni sezon fragmanında Yunanlar Türkler'e işkence yapıyor. Cevdet ile Azize'nin kızı Hilal ise parmaklıklar arkasında görülüyor. Hilal'in söylediği İzmir marşı Yunanlıları rahatsız ediyor.

İzleyiciler yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından heyecanla dizinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Fakat, dizinin yayıncı kuruluş tarafından ne zaman, hangi gün yayınlanacağı paylaşılmadı. Vatanım Sensin'in Kasım ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

VATANIM SENSİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Cevdet’in zekice kurgulanmış planıyla tuzağa düşen Vasili, İzmir meydanına infaz edilmek için getirilir. Yunan Ordusu’na ihanetten suçlanan Vasili, oğlu Leon’un gözleri önünde çaresizdir. Leon, babası Vasili’nin neden kuvvacıları kaçırmaya yeltendiğine anlam veremez. Veronika, Ali Kemal’in de kendi oğulları olduğu hakikatini çok geçmeden Leon ile paylaşır. Leon’u büyük bir şaşkınlığa iten bu havadis, yeni bir yola sokacaktır.

Mustafa Kemal Paşa’dan aldığı emirle Yunan Ordusu içindeki vazifesi sona eren Cevdet, Azize ile bu haberi paylaşır. Azize’nin büyük mutlulukla karşıladığı bu haber, aldığı mektupla korkunç bir gerçeği ortaya çıkarır. Cevdet ve Yüzbaşı Yakup’un çözdüğü yeni şifre ise herkesi tedirgin etmeye yeter. Zira şifrede Mustafa Kemal Paşa’ya düzenlenecek suikast yazılıdır.

İngiliz Charles Hamilton, Tevfik’e yeni bir vazife verir. Bu yeni vazife Tevfik’i oldukça tedirgin eder. Tevfik’in yeni vazifesi; Mustafa Kemal Paşa’ya suikast düzenlemektir. Cevdet, Tevfik’i durdurabilmek için zaman kaybetmeden harekete geçer.

VATANIM SENSİN OYUNCULARI

CEVDET: Vatanı için yiğit bir asker, çocuklarına şefkatli bir baba, karısına tutkun bir aşık, anasına ise hayırlı bir evlattır. Cevdet’in en büyük vasfı aynı zamanda zaafı: vazifesine olan tutkusu, kırılmaz inadı, erdemleri...

AZİZE: Binbaşı Cevdet’in karısı, Ali Kemal, Yıldız ve Hilal’in anası, Hasibe'nin kızı gibi sevdiği gelini, ahu gözlü bir balkan güzelidir. Hemşire olan Azize işi gereği soğukkanlı, kuvvetli, fedakar, yeri geldiğinde sert, ama her daim vicdanlı, sözünün eri, lafını sakınmayan, onurlu bir kadındır.

TEVFİK: Gözü açık, hırslı bir Binbaşıdır Tevfik. Kaybedecek hiçbir şeyi, tutunacak hiç bir değeri yoktur... Kan kardeşi Cevdet’in başarılarını içten içe kıskanır. Çocukken aşık olduğu kızla yıllar sonra Cevdet evlenir. Aşkını da içine atar Tevfik. “Düşmandan tehlikelidir, bazısının dostluğu...” demişler. Tevfik tam da bunun ispatıdır.

VERONİKA: Yunan Komutanı Vasili'nin eşi, Leon'un annesi olan Veronika, yıllar önce ilk çocuğunu kaybettiği günden beri ruhunun bir yarısı eksik, kendi hafif esrik, bazen buhranlı, bazen şen kahkahalar atan, kocasına ise çok derine gömdüğü bir öfke barındıran, oldukça alımlı, delişmen tabiatlı bir kadındır.

VASİLİ: İzmir işgalini gerçekleştiren Büyük Yunan Komutanı Vasili, başarılı, gözü kara, zeki, acımasız bir milis Kumandan. Gözünü kırpmadan oğlunu bile ateşe atacak kadar bağlı ilkelerine...

EFTELYA: Bir meyhanede Rum şarkıcı olan Eftalya, neşeli, çekici ve temiz yüreklidir. Tevfik ile ilişkisini alenen yaşamak, onunla evlenmek ister ancak gözü Azize'de olan Tevfik onu her daim oyalar. Kullanıldığını anladığı anlarda dahi Tevfik'e olan hastalıklı aşkından vazgeçmez.

HASİBE: Binbaşı Cevdet'in annesi Hasibe, haram yemez, doğru, iffetli, istikametli bir Osmanlı kadınıdır. Torunlarının sivri dilinden nasibini aldığı ancak dizinde ağladığı, gölgesinde nefeslendiği köklü, asil bir çınar olurken, gelini Azize'nin de yol göstereni, feneri olmuştur adeta.

LEON: Büyük Yunan komutanı Vasili’nin oğludur Leon. Zeki, eğitimli, başarılı Leon’un hayattaki en büyük sorunu babasıyla olan ilişkisidir. Babasının gözüne girmek için elinden geleni yapar ama bunu asla başaramaz.

YILDIZ: Azize ve Cevdet'in güzelliği dillere destan olan büyük kızıdır. Hem şımarık, hem çocuk gibi, hem arzulu, hem mesafeli, hem kırılgan hem de hoyrat bir edası vardır. İyi bir yaşam, herkesçe kabul gören bir hanımefendi olmaktır dileği.

HİLAL: Cevdet ve Azize'nin küçük kızı olan Hilal; zeki, cevval, meraklı, şiir sevdalısı bir genç kızdır. Hilal için vatan, her şeyden kıymetlidir. İşgal dönemi İzmir’inde babasına layık olmak, onun gibi kahraman, kudretli ve adil olmak hayattaki en büyük gayesi olmuştur.

ALİ KEMAL: Cevdet ve Azize'nin 3 çocuğundan en büyüğüdür Ali Kemal. Babasına hayran bir çocuk olarak büyür. Onun gibi güçlü, kudretli, kahraman olmak, silah atmak, asker olmak ister...



Vatanım Sensin ne zaman

Vatanım Sensin yeni sezon