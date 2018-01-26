Vatanım Sensin 42. bölümüyle dün akşam ekranlardaydı. Vatanım Sensin'de Azize ile Cevdet nihayet birbirine kavuştu. O sahneler ise izleyici tarafından göz yaşlarıyla izlendi. Cevdet, Azize'nin yerini öğrendikten sonra Tevfik'i öldürmesi de çok konuşulan sahneler arasına girdi. Vatanım Sensin'de Tevfik karakterini canlandıran Onur Saylak2ın bir süredir diziden ayrılacağı konuşuluyordu.

VATANIM SENSİN 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet’e, Azize’nin yaşadığını söyleyen Tevfik, kendi özgürlüğüne karşı Azize'nin canını öne sürdüğü bir pazarlığa girişir. Tevfik’in paçasını kurtarmak için her türlü yalana başvurabileceğini bilen Cevdet önce onun söylediklerinden emin olmak zorundadır.

Cevdet'in diğer yandan hapse düşen Dağıstanlı’yı kimliği açığa çıkmadan kurtarması gerekmektedir. Ancak Ankara’ya iyiden iyiye düşman kesilen Dağıstanlı’yı içeriden çıkarmak isteyen başkaları da vardır.

Azize, Tevfik’in kızanlarının elinde her geçen an ölüme yaklaşırken, Cevdet zamana karşı yarışmaya başlar. Cevdet şimdi, onu sırtından vuran ve hayatta en çok öldürmek istediği kişi olan Tevfik’i, Azize’yi bulana dek hayatta tutmak gibi dehşetli bir sınavla karşı karşıyadır.

Cevdet, öğrendiği hakikati İngiliz Hamilton’a da söyler. Charles Hamilton, Tevfik’in yaptığı bu itiraf sonrası tüm savaş planının bozulacağını düşünür. Cevdet’in gizli vazifesine devam edemeyeceğini düşünen Hamilton, yeni bir hamle yapmaya hazırlanır.

Yakalanan Dağıstanlı ise yeniden eski günlerine dönebilmek için harekete geçmeye hazırlanır. Milli mücadele için yeni girişimler planlanır.

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YYAINLANDI MI?

Vatanım Sensin'in dün akşamki bölümü sonrası yeni bölümü merak eden izleyiciler Vatanım Sensinsin yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Ancak yayıncı kuruluş henüz Vatanım Sensin 43. yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. diziyle ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden öğrenebilirsiniz.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin son bölüm

Vatanım Sensin özet

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Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

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