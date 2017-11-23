Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı! Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı izle

Vatanım Sensin, 34. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yayınlanan 34. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçen izleyiciler, büyük heyecanla Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı için beklemeye başladı. Peki Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

VATANIM SENSİN 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İzmir’in düşman işgalindeki yılları anlatan ve düşman askerlerinin İzmir halkına karşı uyguladığı zulmü konu edinen Vatanım Sensin, ekrana gelen 34. bölümüyle izleyicisinin büyük beğenisini kazandı. Yayınlanan 34. bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, internet üzerinde de “Vatanım Sensin 35. bölüm fragmanı” ve “Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı” aramalarını yapmaya başladı.

Sevilen dizi Vatanım Sensin’in 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Hilal'in Dağıstanlı tarafından kaçırılması her şeyi karıştırıyor!

Dağıstanlı, vatan haini bildiği General Cevdet'ten intikam almak için kızı Hilal'i kaçırır. Hilal'in ortadan kaybolması herkes için bir karmaşaya sebep olacaktır. Yunan Kumandanı Filippos, Dağıstanlı'nın hareketine daha sert bir şekilde karşılık vermek ister. Hilal'in esir olduğu her gün beş Türk'ün idam edileceğini söyler. Mehmet ve arkadaşları ise bu gaddarlığa göz yummayacaktır.

Mehmet ve arkadaşlarının kaçırdığı beş Rum vatandaşı, Filippos'a misilleme olacaktır. Cevdet, Dağıstanlı ile görüşmeye karar vermiştir. Fakat bu görüşme çok büyük sürprizleri de beraberinde getirecektir.

VATANIM SENSİN 34. BÖLÜM ÖZETİ

Filippos'un milli mücadeleye indirdiği darbe, Dağıstanlı ile meclisine davet ettiği diğer efeleri birbirine düşürür. Öte yandan Cevdet'in hayatını kurtaran Azize, üst üste felaketler yaşayan Dağıstanlı tarafından ihanetle suçlanıp kendi canıyla sınanacaktır.

Şimdi Cevdet, milli mücadelenin zarar görmemesi için zamanla yarışarak Dağıstanlı ile efeler arasındaki kan davasının ardındaki gerçeğe ulaşmak zorundadır. Ancak bu sırada hiç beklemediği bir tehlike evlendirme kararı verdiği kızlarına doğru yaklaşmaktadır.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin 34. bölüm fragmanı

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı