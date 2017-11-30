Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vatanım Sensin 36. son bölüm fragmanı

İzmir'in düşman işgali yıllarını anlatan tarih dizisi Vatanım Sensin, ekrana gelen 35. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Büyük heyecanla beklenen bölümün son sahnesinde Cevdet silahını düşmana doğru doğrulttu. Öte yandan dizinin 35. bölümünün sona ermesinin ardından da izleyiciler, yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Vatanım Sensin 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Okan Yalabık ve Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin dizisi, yayınlanan 35 bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin ekrana gelen 35. bölümü de yine izleyicileri ekran başına kilitledi.
Vatanım Sensin'in 35. bölümünün sona ermesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı için de heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde de "Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı" ve "Vatanım Sensin 36. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı.
Büyük heyecanla beklenen Vatanım Sensin 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanda izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.
Vatanım Sensin'in ekrana gelen 35. bölümünde;
Cevdet'i öldürmeyi başaramayan Kerim, Dağıstanlı'nın gözüne girebilmek için kızı Hilal'i kaçırır. Bu haber Yunan karargahında şok etkisi yaratır. Leon'un haberdar olduğu bu durumu Cevdet ile paylaşması, Cevdet başta olmak üzere Yunan General Filippos'u da harekete geçirir. Filippos karşı hamle olarak, Türklerin İzmir'in meydanında asılmalarını emrederken, vatanseverler de İzmir'de yaşayan Rumları kaçırmaya başlarlar. İzmir hiç olmadığı kadar savaşı hissetmeye başlar.
Cevdet, Filippos'un Dağıstanlı'nın yanına yerleştirdiği hainden habersiz Dağıstanlı'nın karşısına çıkıp kimliğini söylemek üzereyken, Kerim'in Hilal'i kaçırdığı haberini alır.
Hilal'in vaziyeti, İzmir'in ve Dağıstanlı'nın çiftliğinin karışmasına sebep olur. Tevfik'le yüzleşen Azize, Hilal'in kurtulması için kendini ateşe atmaya karar verir. Filippos ise Simav'daki zaferinden sonra şimdi de Taşköprü'de milli mücadeleye büyük bir darbe indirmeye hazırlanmaktadır.
Şimdi Cevdet hem Hilal'i kurtarmanın bir yolunu bulmalı, hem de Ankara'yla zıtlaşan Dağıstanlı'yı kontrol edip Taşköprü'yü kurtarmalıdır. Ancak bu yolda Dağıstanlı ve Filippos'un gizli planlarıyla mücadele etmek zorundadır.
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