Vatanım Sensin, Türk yapımı bir tarih-kurgu televizyon dizisi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi anlatılmaktadır. Dizide İzmir'in İşgali yıllarında yaşanan olayları konu edinen Vatanım Sensin dizisi 39. bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Dizinin takipçileri internet üzerinden "Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" araştırmasını yapıyor. Peki, Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi haline gelen Vatanım Sensin 39. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden "Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" araştırmasını yapıyor. İzleyiciler tarafından beklenen Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin dizisinin 40. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.
Vatanım Sensin 40. yeni bölüm 11 Ocak Perşembe 20:00'de Kanal D'de!
VATANIM SENSİN 39. BÖLÜM ÖZETİ
Dağıstanlı Ankara’nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege’ye gelir. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet’in eline düşmüştür. Ancak Dağıstanlı’ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet’in artık intikamından daha büyük bir önceliği vardır.
Yeni katılımlarla kaynamaya başlayan çiftlikte yokluk yüzünden gerginlik artarken köşeye sıkışan Dağıstanlı, Cevdet’ten tehlikeli bir istekte bulunur. İsmet Bey'le kafa kafaya veren Cevdet ise hem Dağıstanlı meselesini halletmek hem de efeleri Ankara’ya bağlamak için kurduğu planı işletmeye başlar. Ancak Dağıstanlı’nın İsmet Bey’e dair yeni hamlesi dengeleri altüst edecektir.
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