Vatanım Sensin yeni bölüm ne zaman? Her Perşembe günleri yayınlanan Vatanım Sensin dizisinin bugün yeni bölümüyle ekrana gelmemesi izleyicide merak uyandırdı. Kolaj bölümüyle seyirci karşısına çıkan Vatanım Sensin'in yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Vatanım Sensin yeni bölüm ne zaman? Vatanım Sensin yeni bölüm neden yok? İşte Vatanım Sensin 53. bölüm tarihi...

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, NEDEN YOK?

Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin'in yeni bölümü bugün yayınlanmayacak ve dizi kolaj bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümün neden yayınlanmadığı konusunda bir açıklama yapılmazken, yeni bölümün yayınlanacağı tarih duyuruldu. Vatanım Sensin 53. yeni bölümüyle 26 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanının ise önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Vatanım Sensin'in 53. yeni bölümünde Türk Ordusu’nu iki cephede savaşmaya zorlayan Yunan Kumandanı Filippos, planının başarılı bir şekilde ilerlediğini söylüyor; Cevdet duydukları karşısında büyük bir şok yaşıyor! Vatanım Sensin 53. Bölümde Milli Mücadele, Türk Ordusu için nasıl sonuçlanacak? Cevdet, Filippos’u engelleyebilecek mi?

VATANIM SENSİN 52. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul Hükümeti, ajanlık yapması için Türk Ordusu’na Rahmi isimli birini yollar. Ajan Rahmi, Yunan Kumandanı Filippos ile iş birliği yapar ve Türk Ordusu’na doktor kimliğiyle sızar. Ordu içindeki planları İstanbul’a rapor ederken, işgalci İtilaf Devletleri’nin de haberdar olmasını sağlar. Ajan Rahmi, Türk askerlerinin kafalarını karıştırmayı başarır. Mustafa Kemal Paşa’nın öldüğünü ve tüm orduyu büyük bir felaketin beklediği yalanıyla, askerleri ikna etmeye çalışır. Duydukları karşısında büyük bir karamsarlığa kapılan askerler, ordudan kaçmaya başlarlar.

Daha önce Fransız silah tüccarı Dulle ile iş birliğine kalkışan Yunan Kumandan Filippos’un ise farklı idealleri vardır. Filippos, Türk Ordusu’nun iki cephede birden savaşmasını ve bu sayede onları hazırlıksız yakalamak istediğini belirtir. Böylelikle İzmir’in ardından ilk olarak Kütahya ve Balıkesir’i, ardından da Ankara’yı almak istediklerini ifade eder. Cevdet, Türk Ordusu’nun büyük bir tuzağa çekildiğinin farkındadır. Zaman geç olmadan bunu engellemek ve Mustafa Kemal Paşa’nın bilmesini istemektedir. Zira İsmet Paşa’nın kumandanlık ettiği orduyu bekleyen tehlikenin farkındadır.

Hilal’in durumu ciddiyetini sürdürür. Adonis’in sokak ortasında Hilal’i hedef alarak öldürmeye kalkışması, onun sonunu getirir. Filippos ile Yunan albay Adonis, Hilal ile Leon’un evliliğini öğrendikten sonra harekete geçmişlerdi. Felç geçiren Hilal, eski günlerinin özlemini yaşarken, Cevdet ile Leon bunu yapanın Adonis olduğunu öğrenmişlerdi. Cevdet, yaptığı hamle neticesinde Adonis’i yakalar ve bunu, ona yaptıranın kim olduğunu öğrenmek ister. Filippos, büyük bir gerilim yaşasa da ilk anda yakayı kurtarmayı başarır.

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