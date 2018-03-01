Vatanım Sensin 47. yeni bölümü ekrana gelmesi beklenirken tekrar bölümü yayınlanacak. Sezonun en dikkat çeken sahnelerinden oluşan kolaj bölüm yayınlanacak. İzleyicilere kötü haber Vatanım Sensin dizisinden geldi. Vatanım Sensin dizisinin 47. yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Vatanım Sensin bu hafta yeni bölümün neden yayınlanmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vatanım Sensin’in 22 Şubat 2018 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Yunan Kumandan Filippos, Dağıstanlı’dan gelen mektupla Cevdet’in Türklere çalıştığını öğrenir. Yunan Ordusu’na karşı yapılan bu ihanet karşısında Filippos, harekete geçiyor; Cevdet zor bir karar vermek zorunda kalıyor!

Türk Ordusu’na ihanet eden Dağıstanlı, önemli bir mağlubiyet alınmasına sebep olmuştu. Kibir ve hırslarından arınamayan Dağıstanlı, Batı Cephesi’ni ziyaret etmek için gelen Mustafa Kemal Paşa’ya da suikast girişiminde bulunmaya çalışmıştı. Cevdet, Dağıstanlı’yı engellemişti ve onun hedefi haline gelmişti. Dağıstanlı ölmeden önce yazdığı bir mektupla tüm hakikati Yunan Filippos’a iletir. Yunan Kumandanı, Dağıstanlı’dan aldığı mektupla büyük bir şaşkınlık yaşar. Zira Dağıstanlı’nın yazdığı satırlarda Cevdet’in Türk Ordusu için mücadele ettiği yazılıdır.

Dağıstanlı'dan gelen mektupta Cevdet'in Türkler için çalıştığı yazılıdır. Bunu öğrenen Yunan Kumandan Filippos, onun güvenilirliğini ölçmek ister. İzmir'e gelen toplara ne tepki vereceğini merak eder. Cevdet ise tuzağa çekildiğinin farkındadır ve Yunanlara karşı dikkatli olur. Fakat İzmir'e gelen Albay Adonis, Cevdet'in peşini bırakmaz. Cevdet'in kendilerine ihanet ettiğini yineler ve tüm ailesi hakkında arama kararı çıkartılır. Azize, Hasibe Ana ve Yıldız, Latife'nin evine sığınırlar. Cevdet, kızı Hilal'i kurtarmayı başarır. Yunan Ordusu tarafından her yerde arandığını farkındadır ve teslim olur. Yunan Ordusu'nun diz çöktürdüğü Cevdet, olay yerinde tutuklanır.

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