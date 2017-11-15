Vatikan’ın kararı İstanbul’daki cemaati harekete geçirdi

İstanbul’daki Latin-Katolik cemaatinin, çok sevdikleri Latin-Katolik kilisesinin İtalyan rahibi Felice Suriano'nun Vatikan tarafından İsrail'de bir kiliseye tayin edilmesini durdurmak için imza kampanyası başlattığı belirtildi.

Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre; Rahip Suriano yaklaşık 50 yıldır Türkiye’deki kiliselerde görev yapıyordu. Osmanlı zamanında ticaret ve çeşitli amaçlarla İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkelerden gelen ve “Levanten” olarak adlandırılan kişilere hizmet veren kilisenin Türkiye’deki en eski isimlerinden olan rahip Suriano, son olarak Harbiye’de Dame de Sion Kilisesi’nin yanındaki, Saint Esprit Kilisesi’nde (Saint Esprit Katedrali olarak da biliniyor) görev yapıyordu.

'HAZIRLIKLARA BAŞLADI'

1846’da Papa tararından yaptırılan kilisenin cemaati, Vatikan’ın bu tayini durdurması için imza kampanyası başlattı. Milliyet.com.tr’de yer alan ayrıntıya göre; Yakınlarına ulaşılan ancak herhangi bir açıklama yapmak istemediği belirtilen Rahip Suriano'nun yeni görev yeri İsrail’e gitmek için hazırlıklara başladığı belirtildi.

PAPA, 2014 YILINDA KİLİSEDE AYİN YÖNETMİŞTİ

Papa Franciscus, 2014 Kasım ayındaki İstanbul ziyaretinde Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi ziyaretinin ardından Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği gitmiş, buradan da Saint Esprit Kilisesi'ne geçerek akşam ayinini yönetmişti.

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