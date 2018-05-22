5 | 16

Aslında en verimli döneminde ünlü şovmen. Yılların birikimi ve tecrübesi var. Doğru bir ekiple buluşursa eski şaşaalı günlerine dönmesi işten bile değil. Duyduğuma göre Beyaz’ın da niyeti bir sezon ara verip sonra ekrana dönmekmiş. Biraz dinlenip kendini özletmesi iyi bir fikir olabilir.