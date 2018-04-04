Vedat Milor konuyla ilgili esprilere dahil olarak Twitter hesabından şunları yazdı: "Ustaya söyleyin beni dondurulmamış kuyruk yağıyla, orta az pişirsin"

VEDAT MİLÖR KİMDİR?

Prof.Dr. Vedat Milor, öğretim üyesi, yemek eleştirmenidir. Vedat Milor'la Tadı Damağımda adlı programın sunuculuğunu yapan Milor, dünya çapında takip edilen Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörüdür.