Vedat Muriqi: ''Golün iyisi kötüsü olmaz''

Kırmızı-siyahlı formayla geçen sezon 33 maçta 3, bu sezon ise 7 maçta 2 gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki forvet Muric, artan performansı, temmuz ayında evlendiği eşi Edibe Jorganxhiu ve takım arkadaşlarının kendisine yönelik değerlendirmelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Muric, takım arkadaşı Serdar Özkan'ın, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında attığı gollere dair, "Ne zaman kaleciler kaledeyken gol atacaksın?" şakasına karşılık, "Evet doğru ama golün iyisi kötüsü olmaz. Gol goldür yeter ki top, direklerin arasından geçsin." yanıtını verdi.
Neşeli olduğu görülen Muric, açıklamaları sırasında kendisine yapılan "göz kamaştırıyorsun" esprisini de şakayla karşıladı.
Kendisinin de yeni evlendiği eşine, fiziki görünümüne dair sorular sorduğunu dile getiren Muric, "Göz kamaştırıyorsun diyor ben de eşime soruyorum, 'sen kör müsün, bana nasıl aşık oldun' diyorum ama eşim, 'körkütük, körkütük' diye cevap veriyor." esprisini yaptı.
''SONUÇTA FORVET OYNUYORUM''
Muric, oynadığı pozisyon gereği kendisinden gol atmasının beklendiğini, buna son iki haftada karşılık verdiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Takıma sadece gol atarak değil, mücadele ederek de katkı vermek istediğini dile getiren Muric, "Allah'ın izniyle böyle başladık, inşallah devamı gelir. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Sonuçta pozisyonum forvet. Santrforun gol atması gerekiyor, öyle kanıtlıyor kendini. O nedenle ben de çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." dedi.
Kosovalı golcü, sezon başında kadroya dahil edilen Petar Skuletic ile aynı mevkide oynadıklarının hatırlatılması üzerine de "Her mevkide hak edenin formayı alması gerekir. Herkes şu anda aynı düzeyde. Formayı alan götürüyor desek yeridir. Takımımız için kim faydalı olacaksa o oynasın." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.