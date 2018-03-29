Gazete Habertürk'ün haberine göre; Küçük yaptığı açıklamada, “ Fenerbahçe Üniversitesi için Ataşehir’de kiralanan binanın aylık 762 bin lira karşılığında kiralanmasına mütevelli heyetimiz olumlu yaklaşmıştır. Benzer binanın kirası aylık 1 milyon 530 bin liradır. İçindeki bölümlerin yapılması halinde de 1 milyon 830 bin lira aylık kira bedeli istenmiştir. Hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Ali Koç, kendileri bu konuda bilgilendirilmiştir. Böyle bir yerin kiralanmasından rahatsızlık duymaları düşünülemez. Netice olarak, Ataşehir’deki binanın kira şartları ile üniversitemizin manevi şahsı ve mütevelli heyeti başkan vekili olarak benim şahsımla ilgili asılsız haberleri, ithamları ve algı operasyonu oluşturma gayretini şiddetle reddediyorum” dedi.

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