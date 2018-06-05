Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, görevinden ayrıldığı şeklindeki iddiaları yalanladı.

Küçük, “Seçimli Olağan Genel Kurulumuz’un neticelenmesi akabinde Yüksek Divan Kurulu Başkanlık görevimden ayrıldığıma dair haberler yayınlanmıştır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır ve bu açıklamayı yapmamı zaruri kılmıştır. Mevzuat gereğince görev süremin sona ermesi nedeniyle 31 Mayıs 2018’de Fenerbahçe Futbol A.Ş.’ye görev süremin sona erdiğine dair dilekçe verdim ve bu dilekçe kurallar gereği işleme konularak kabul edildi. Basında yer alan haberlerin aksine yalnızca Futbol A.Ş. bağımsız üyelik görevim sona ermiştir. Sayın Ali Koç’un Başkan olarak görev alacağı süreçte, 3 sene boyunca tarafsız ve bağımsız olarak görevimi sürdürmeye devam edeceğim” dedi.